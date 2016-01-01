إيران.. ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى نحو 188 ألف حالة

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إيران.. ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 2472 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و107 حالات وفاة.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الأحد: "تم تسجيل 2472 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفع اجمالي عدد المصابين إلى 187427 شخصا، منهم 2781 في حالة صحية حرجة، كما تم تسجيل 107 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع اجمالي المتوفين إلى 8837".

ولفتت الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 148674، فضلا عن إجراء 1244074 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.

وأضافت الوزارة أن أقاليم أذربيجان الغربية، هرمزغان، خوزستان، بوشهر، سيستان وبلوشيستان، كرمانشاه، كردستان في وضع صحي أحمر.

وكانت الوزارة أعلنت أمس السبت عن تسجيل 2410 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى حصيلة يومية منذ أسبوع، كما سجلت أمس 71 حالة وفاة.

المصدر: RT

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