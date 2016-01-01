يسعى الجيش المصري لامتلاك منظومة الدفاع الروسية الخارقة "باستيون"، حيث أكدت الأنباء أن مصر تريد تأمين سواحلها وحقول الغاز في البحر المتوسط.
وأكد مصدر عسكري لـRT، أن عقود التسليح بين مصر وروسيا عام 2015 تضمنت منظومة "باستيون" ومداها الأقصى 300 كم، مشيرا إلى أن حصول مصر على تلك المنظومات هو أمر منطقي ومتوقع في إطار خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية المصرية والتي ستشمل الحصول على منظومات حديثة للدفاع عن سواحل البلاد في عملية تهدف لاستبدال المنظومات القديمة.
وتابع المصدر: "تعد منظومة باستيون من أهم وأفضل المنظومات الفعالة والرادعة في العالم، وخصوصا في ظل الاحتياج الهائل لتأمين القواعد البحرية الجديدة والمناطق الاقتصادية المصرية في شرق المتوسط أمام خصمين متطورين كالبحرية الإسرائيلية والبحرية التركية".
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التعليقات على الجيش المصري يسعى لامتلاك سلاح روسي سيغلق السواحل المصرية أمام تركيا وإسرائيل (فيديو)
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