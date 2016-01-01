زراعة عين شمس تحدد موعد إعلان نتيجة أبحاث فرق النقل

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قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إنه سوف يتم إغلاق منصة تسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل "المستوي الاول والثاني والثالث" والذى بدأ التسليم من يوم 31 مايو حتى 15 يونيو.



وأضاف عميد كلية زراعة عين شمس خلال تصريحاته لـ صدي البلد، أنه من المقرر إظهار نتيجة الأبحاث خلال 20 يوما اعتبارا من يوم 15 يونيو وفي حالة عدم اجتياز الابحاث في المرة الاولي سوف يعلن عن موضوعات جديدة من 1 اغسطس إلى 5 أغسطس وسيتم تسليم الأبحاث الجديدة 15 من الشهر ذاته.



وأشار إلي أنه خلال سير عملية تسليم الأبحاث الكترونيا لطلاب فرق النقل لم نجد أي صعوبات وتتم بكل سهولة وكان يتوجب علي الطلاب ألا ينتظروا حتي النهاية بوقت قصير لرفع الملفات لتجنب أي مشاكل في الإنترنت.

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وأكد الدكتور أحمد، أنه سوف يتم تقييم البحث المقدم من الطلاب بواسطة لجنة تقييم خاصة بكل مقرر علي ان يكون التقييم طبقا للمعايير التي حددتها مجلس الكلية.