٢٤٠ درجة للقبول بمدارس التعليم الثانوي في شمال سيناء



التعليم الثانوي في شمال سيناء التعليم الثانوي في شمال سيناء



اعتمد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء' درجات تنسيق القبول في مدارس التعليم الثانوي العام والفني على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2020/2021.



وأكد عبد العزيز عطية حسانين، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، أنه تم تحديد مجموع درجات 240 درجة للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام على مستوى إدارات العريش وبئر العبد والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل من الحاصلين علي الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 / 2019 بالدورين الأول والثاني .



وبالنسبة للثانوي العام الخاص يتم القبول بمدرسة العربي الخاصة من الحاصلين على شهادة الإعدادية العامة للعام 2020 / 2019 بمجموع درجات 190 درجة في الدورين الأول والثاني .

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وبالنسبة للثانوي العام "الخدمات" تم فتح القبول بمدرستي الشهيد عمرو شكري الثانوية والشهيد احمد عسكر الثانوية بنات من الحاصلين علي شهادة الإعدادية من مدارس المحافظة بمجموع 185 درجة في الدورين الأول والثاني.كما تم تحديد درجات القبول بمدارس التعليم الثانوي الفني ( صناعي – تجارى – فندقي – زراعي ) ، ففي مدارس التعليم الصناعي تم تحديد مجموع درجات 235 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدرسة الشهيد محمد سمير شراب الثانوية الصناعية بنين بالعريش ، 220 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدارس بئر العبد الصناعية المشتركة والشهيد خليل امراحيل الثانوية الصناعية المشتركة والشيخ زويد الثانوية الصناعية المشتركة ومدرسة رفح الثانوية الصناعية المشتركة، 215 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدرسة الشهيد النقيب محمد أحمد الصناعية المشتركة ، 210 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدرسة الجورة الثانوية الصناعية المشتركة، 200 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدارس بغداد الصناعية المشتركة و آل الشوربجي الزخرفية الصناعية المشتركة والعريش الثانوية الصناعية المتقدمة المشتركة، 190 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول في مدرستي أبو بكر المهنية الثانوية الصناعية بنين والعريش الثانوية المعمارية، 170 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدرسة الشهيدة نهال محمد العقيد الثانوية الصناعية بنات ، 140 درجة (دورين أول وثان) للقبول بمدرستي نخل الثانوية الصناعية المشتركة والعريش الثانوية المهنية الصناعية بنات"بمدرسة الصناعات بنات".وفى مدارس التعليم الفندقي تم تحديد مجموع 175 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدرسة العريش الثانوية للشئون الفندقية المشتركة ، مجموع 160 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بفصول العريش الثانوية المهنية الفندقية بمدرسة العريش الفندقية .وبالنسبة للتعليم التجاري تم تحديد مجموع 230 درجات ( دورين أول وثان ) للقبول بمدرسة الشهيد اللواء هشام شاهين الثانوية التجارية بنات ، 185 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدرسة الشهيد ملازم أول محمد إبراهيم الثانوية التجارية بنين ، 200 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدرستي بئر العبد الثانوية التجارية المشتركة وفصول رمانة الثانوية التجارية المشتركة ، 195 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدرسة السادات الثانوية التجارية المشتركة ، 190 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدرسة الشيخ زويد الثانوية التجارية المشتركة ، 200 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدرسة رفح الثانوية التجارية المشتركة، 140 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدرستي الجفجافة الثانوية التجارية المشتركة ورأس النقب الثانوية التجارية .وبالنسبة للتعليم الثانوي الزراعي تم تحديد مجموع 140 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدارس الشهيد محمد أيمن بكير الثانوية الزراعية المشتركة بالعريش، رفح الثانوية الزراعية المشتركة ، عوض الله سليمان زايد الثانوية الزراعية المشتركة بقاطية ، وفصول العريش المهنية الزراعية " كبار سن" .وأشار وكيل الوزارة إلى بدء التقديم في جميع المدارس على مستوى المحافظة اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 16 يونيه الجاري ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 30 من شهر يوليه المقبل، على أن تقوم المديرية بوضع آليات وقواعد القبول وتوزيعها على جميع الإدارات للتنفيذ ومتابعة تنفيذها بكل دقة وعناية ، وأن تقوم المديرية بإجراء التعديل في مجموع القبول بكل نوعية من نوعيات التعليم وفقا لموقف القبول من حيث الأعداد التي تم قبولها بكل نوعية ، وإعادة العرض على المحافظ عند إجراء أي تعديل في مجموع القبول .حضر اعتماد التنسيق كلا من عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، حمزة رضوان مدير عام التعليم العام والقائم بأعمال وكيل مديرية التربية والتعليم ، ممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفني ورئيس لجنة التنسيق بالقبول بالثانوي العام والثانوي الفني .