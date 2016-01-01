أعربت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس عن سعادتها لتخريج الدفعة الخامسة عشر لبرنامج ماجستير تعليم المهن الصحية للتعليم عن بعد لاول مرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأضافت رئيس الجامعة أن البرنامج مشترك بين جامعتي قناة السويس وماسترخت بهولندا، مشيرة إلى نجاح هذا البرنامج عبر خمسة عشر عاما من خلال التنوع في التخصصات والجنسيات التي يضمها مما يحقق التعاون بين المهن الصحية المختلفة.
جاء ذلك أثناء مشاركة الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس في حفل تخريج دفعة جديدة من البرنامج اليوم السبت بحضور الدكتور أسامة عنتر عميد كلية الطب و الدكتور وجدي طلعت رئيس قسم التعليم الطب بكلية الطب جامعة القناة و مؤسس البرنامج و الدكتور دومينيك ووترفال المدير المشارك من جامعة ماسترخت وثلاث من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الهولندية.
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التعليقات على تخريج الدفعة 15 لبرنامج ماجستير تعليم المهن الصحية عن بعد بجامعة قناة السويس
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