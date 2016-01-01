تخريج الدفعة 15 لبرنامج ماجستير تعليم المهن الصحية عن بعد بجامعة قناة السويس



تخريج الدفعة 15 لبرنامج ماجستير تعليم المهن الصحية تخريج الدفعة 15 لبرنامج ماجستير تعليم المهن الصحية



أعربت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس عن سعادتها لتخريج الدفعة الخامسة عشر لبرنامج ماجستير تعليم المهن الصحية للتعليم عن بعد لاول مرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.



وأضافت رئيس الجامعة أن البرنامج مشترك بين جامعتي قناة السويس وماسترخت بهولندا، مشيرة إلى نجاح هذا البرنامج عبر خمسة عشر عاما من خلال التنوع في التخصصات والجنسيات التي يضمها مما يحقق التعاون بين المهن الصحية المختلفة.



جاء ذلك أثناء مشاركة الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس في حفل تخريج دفعة جديدة من البرنامج اليوم السبت بحضور الدكتور أسامة عنتر عميد كلية الطب و الدكتور وجدي طلعت رئيس قسم التعليم الطب بكلية الطب جامعة القناة و مؤسس البرنامج و الدكتور دومينيك ووترفال المدير المشارك من جامعة ماسترخت وثلاث من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الهولندية.

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ومن جانبه أكد الدكتور أسامة عنتر أن الدفعة الخامسة عشر للبرنامج تضم ١٤ خريجا من جنسيات وجامعات مختلفة حيث يشارك من مصر؛ جامعة قناة السويس، المنصورة، عين شمس، القاهرة، الزقازيق، وزارة الصحة ومن الدول العربية السعودية، الاردن، فلسطين، اليمن والسودان من الدول الاجنية كندا واستراليا والهند في مختلف التخصصات الطبية (الطب-الصيدلة-التمريض-طب الاسنان).واشار الدكتور وجدي طلعت إلى أن برنامج تعليم المهن الصحية يتيح لأعضاء هيئة التدريس من التخصصات الطبية كيفية التدريس لطلاب هذه الكليات وذلك عن طريق دراسة بناء المناهج وكيفية تقييم الطلاب وطرق التدريس وتقييم البرامج التعليمية المقدمة للطلاب الي جانب مساعدة عضو هيئة التدريس علي تهيئة المناخ التعليمي المناسب لطلاب القطاع الطبي.شارك في حفل التخرج اعضاء قسم التعليم الطبي بطب القناة والدكتورة هديل عبد الكريم منسق البرنامج والخريجين وذويهم.