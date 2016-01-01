العلاج بالقرآن.. أستاذ أزهري يكشف الحقيقة



العلاج بالقرآن العلاج بالقرآن



هل يجوز العلاج بالقرآن؟، سؤال أجاب عنه الدكتور شعبان مطاوع عبد العاطي، أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الاسلامية جامعة الأزهر ، وذلك عبر فيديو على اليوتيوب.



وأجاب عبدالعاطي قائلًا: هذه الظاهرة عنوان سيئ لعدم تقديس المسلمين للقرآن الكريم تلك المعجزة الخالدة التي جعلها الله سبيل من الأوهام والخرافات فلا ينبغي ان يتوسل هؤلاء الناس باسم القرآن، فالله عز وجل لم ينزل القرآن دواءً لأمراض الأبدان وإنما انزله دواءً لأمراض القلوب وشفاءًا لما فى الصدور فـ الأمراض البدنية قد خلق الله لها عقاقير طبية وسخرها من أسباب الشفاء.



وقال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية، وأدواء الدنيا والآخرة وما ‏كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستفادة به إذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه ‏بصدق وإيمان وقبول تامٍ واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاومه داء أبدًا.‏

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وأضاف عبدالسميع، خلال فتوى مسجلة له عبر موقع دار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن سؤال ورد إليه عبر موقع دار الإفتاء المصرية مضمونة ( هل الاستعانة بالمشايخ للعلاج حرام؟ وهل المال الذي يأتي عن طريقه حلال؟)، أن الله عز وجل أنزل القرآن وجعله شفاء حيث كان سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه عندما يأتى له مريض فكان يُرقيه بالفاتحة على إعتبار أنها آية من آيات الله ولكن هذا يترتب وينبني على صلاح الراقي وعلى يقينه وعلى تقواه وورعه، إلا أن البعض يقولون أن هناك خدام لأية الكرسي او فى القرآن ولكن لا يوجد فى الشريعة الإسلامية بأن الأيات القرأنية لها خدام ومن هنا يدخل الدجل والكذب على الناس وبالتالى لا يجوز للإنسان أن يشغل نفسه بهذا الشيء ولا أن ينفق فيه عمره فإن هذا مضيعة للعمر وللوقت.وتابع: أما المال الذى يأتى من طريق هذا فلا يستحب له أن يفعل ذلك، فالإثم أن يأتى هذا المال من التجارة الحرام، كذلك المرأة فى بيت زوجها ينبغي أن توصية ألا يتكسب من حرام، فإذا أعطى الزوج مال لزوجته فهذه نفقة زوجية فطريق وصول هذا المال للزوجة هو الإنفاق من الزوج فهذه طريق حلال يجب عليه أن ينفق عليها ويجوز لها ان تأخذ هذه النفقة وتأكل منها وتشرب وتنفق على علاجها وبيتها ونحو ذلك ولكن إذا كان اكتسب المال من حرام فهو الإثم وليس على زوجته من ذلك شئ.حكم الذهاب للمعالجين للتداوي بالقرآنقال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله عز وجل أرشدنا فى كتابه الكريم وقال { وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ} فالقرآن الكريم فيه شفاء بالدعاء وبركة هذا النص المقدس.وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال « هل يجوز الذهاب لـ المعالجين بالقرأن لعلاج المس أو إخراج الجن؟»، أن الله جعل الشفاء فى القرآن الكريم فإذا نفث الإنسان على نفسه بآيات من القرآن بالفاتحة أو بآية الكرسي، أو قل هو الله أحد والمعوذات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج نفسه، فـ العلاج بالقرآن من أفضل العلاج.وتابع: "أنه لا مانع من الشفاء بالقرأن وهذا لا يمنع من العلاج الكيميائي بأن يذهب المريض الى الطبيب العضوي وينظر فى سبب المرض ليعالجه فعليكِ ان تلتزمِ بذكر الله والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم".حكم الذهاب لمراكز العلاج للتداوي بالقرآنقالت الدكتور نادية عمارة، الداعية الإسلامية، أنه لا مانع للإنسان بين طلبه الدعاء بآيات القرأن الكريم وطلب الشفاء بها بأن يتعوذ بقراءة القرآن ويحصن نفسه بالذكر بجانب العلاج فالأصل هو التداوى فلا مانع للجمع بين الأمرين دون الذهاب للمراكز، وإن ثبت عن بعض الصحابة بقراءة سورة الفاتحة فهذا لم تكن مهنة ولكنها كانت حبا ومساعدة بينهم.وأضافت عمارة، فى الإجابة على سؤال « ما حكم الذهاب لمراكز القرأن للتداوى؟»، إننى لا أؤمن بالذهاب لمراكز العلاج بالقرأن للتداوى إنما أؤمن بما قرره الشرع الشريف، فيجب أن نسمي الله و نصلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونأخذ من آيات الذكر الحكيم بأن ادعو بهن وأن يرفع الله هذا البلاء مع العلاج".