نقابة القراء تجتمع لتحديد خليفة الطبلاوي

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صورة الخبر: نقابة القراء
نقابة القراء


اجتمعت نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم ، اليوم السبت، لتحديد مصير النقابة فى المرحلة القادمة، وخاصة بعد رحيل الشيخ محمد محمود الطبلاوى، نقيب القراء السابق، الذى وافته المنية فى الخامس من مايو الماضى.

من جانبه، قال محمد الساعاتى، المتحدث الرسمى للنقابة: فى بداية الجلسة دعا الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية، والقائم بأعمال نقيب القراء، أعضاء المجلس، بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة إلى روح المرحوم الشيخ محمد محمود الطبلاوى، نقيب القراء الراحل، ثم أعلن عن عقد الجمعية العمومية فى الثلاثين من سبتمبر القادم.

أضاف الساعاتى: كان الشيخ محمد حشاد، قد أعلن فى الجلسة لجميع الحضور من قيادات النقابة وأعضاء مجلس الإدارة ونقباء المحافظات وحاتم مقلد المستشار القانونى للنقابة، تفاصيل مقابلته مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والذى كلفه فيها بتسيير أعمال النقابة عقب رحيل الشيخ الطبلاوى، حسب مواد قانون النقابة رقم 93 لسنة 1983م لحين إجراء الانتخابات، ثم كلف الشيخ حشاد، الشيخ محمود الخشت، الأمين العام للنقابة، بتشكيل لجنتين لإدارة المرحلة التى تسبق العملية الانتخابية، من حيث تنقية جداول الأعضاء وقبول تلقى الأوراق ممن لهم حق التصويت والترشيح على منصب النقيب والأعضاء، وكذا الدعاية بالصحف ووسائل الإعلام واخطار الوزارات المعنية "العدل والداخلية والأوقاف"، على أن تخطر النقابة بإنجاز المهمة فى موعد أقصاه 30 / 7 تمهيدا لعقد الجمعية العمومية فى الثلاثين من سبتمبر المقبل.

واختار الشيخ محمود الخشت، من أعضاء مجلس الإدارة لمعاونته كل من الشيخ صديق محمود صديق المنشاوى أمين الصندوق، والشيخ طه النعمانى نقيب قراء الفيوم، والشيخ محمد ناصف سلطان نائب نقيب الجيزة والشيخ ياسر عبدالباسط عبدالصمد نقيب قراء القاهرة، والشيخ وليد السيد عبدالشافى هلال نقيب قراء القليوبية.

المصدر: elbalad

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