رد الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على تسجيل صوتي لأحد العناصر التكفيرية يقول فيه: " علة ذلنا يركن إلى الدنيا، وترك الجهاد، فإذا أردنا رفع الظلم ورد الكرامة، فعلينا نبذ القوانين الوضعية الشركية وتحكيم شرع الله، وإلى سبيل إلى ذلك بالجهاد في سبيل الله".
وقال «جمعة» في رابع حلقات حملة: « حصن نفسك ضد أكاذيب مرتزقة ابليس» إننا أوقفا الحدود، لأنها لم تستوف الشروط الشرعية التي وضعها الله - سبحانه وتعالى-؛ لذلك لم تطبق في بلاد المسلمين منذ أكثر من ألف سنة.
واستشهد عضو هيئة كبار العلماء بما روى عن ابن عباس - رضى الله عنه- أنه قال عن قوله -تعالى -: « من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ليس بالكفر الذي تذهبون إليه»، لافتًا: رواه الحاكم في مستدره من حديث صفيان ابن عينيه، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على علي جمعة ردًا على تكفيري: أوقفنا الحدود لعدم استيفائها الشروط الشرعية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق