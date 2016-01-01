جنبك بيتعبك.. اكتشف أسباب ألم الكلى

تعد الكلى من الاعضاء الحيوية في جسمنا ولكننا مع الاسف لانعلم عنها الكثير ولانعلم كيفية الاعتناء بها رغم ان كثيرون يتعرضون للمعاناة من الم الكلى مشاكل مرتبطة بها خاصة مع تقدم العمر.
ومن أهم الأشياء التي ينبغي علينا معرفتها جيدا هى اسباب الم الكلى او ظهور مشاكل بها وذلك للتمكن من الوقاية منها والحفاظ على صحتنا.
واوضح موقع " medicinenet " أن اهم اسباب الم الكلى، هي:
-المعاناة من التهابات المسالك البولية، وعند علاج الالتهابات يزول الالم
-وجود التهابات فى الكلى وتحدث نتيجة عوامل عديدة
- وجود حصوات فى الكلى .
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