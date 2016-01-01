جنبك بيتعبك.. اكتشف أسباب ألم الكلى



ألم الكلى ألم الكلى



تعد الكلى من الاعضاء الحيوية في جسمنا ولكننا مع الاسف لانعلم عنها الكثير ولانعلم كيفية الاعتناء بها رغم ان كثيرون يتعرضون للمعاناة من الم الكلى مشاكل مرتبطة بها خاصة مع تقدم العمر.



ومن أهم الأشياء التي ينبغي علينا معرفتها جيدا هى اسباب الم الكلى او ظهور مشاكل بها وذلك للتمكن من الوقاية منها والحفاظ على صحتنا.

واوضح موقع " medicinenet " أن اهم اسباب الم الكلى، هي:



-المعاناة من التهابات المسالك البولية، وعند علاج الالتهابات يزول الالم

-وجود التهابات فى الكلى وتحدث نتيجة عوامل عديدة

- وجود حصوات فى الكلى .

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بالإضافة إلى الاسباب السابقة توجد عدة أسباب أخرى للمعاناة من الم الكلى لكنها لاتحدث إلا فى حالات قليلة، ابرزها:-الصدمة المخترقة والغير حادة التي تسبب "الكلى المتمزقة"- معاناة المرأة الحامل من الم الكلى ويجب عليها الاتصال بالطبيب النساء بجانب استشاى امراض الكلى.