رسميا.. الزمالك يعلن تجديد عقد باتريس كارتيرون.. شاهد

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صورة الخبر: باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون

أعلن نادي الزمالك، تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، لمدة موسم إضافي.

وكتب نادي الزمالك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك":" باتريس كارتيرون معنا لمدة موسم آخر، تمنوا حظًا جيدا لمدربنا في مواصلة حصد البطولات.

وعقد مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض جلسة مع المدير الفني اليوم في منزل الأول تم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بتجديد عقد المدير الفني وتم توقيع العقود لمدة موسم جديد.

وشهدت الجلسة حضور كلا من أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة وأحمد مرتضى عضو مجلس إدارة النادى و فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق و يحيى على وكيل المدرب، وأمير مرتضى المشرف على الكرة .

وكان الزمالك تعاقد مع كارتيرون في شهر ديسمبر الماضي، لخلافة الصربي ميتشو، حتى نهاية الموسم الجاري.

يذكر أن النشاط الرياضي في مصر متوقف حاليا بقرار من مجلس الوزراء، خوفا، من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

https://www.facebook.com/ZSCOfficial/photos/a.576430969078579/3143439565711027/?type=3

المصدر: elbalad

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