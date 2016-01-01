رسميا.. الزمالك يعلن تجديد عقد باتريس كارتيرون.. شاهد

أعلن نادي الزمالك، تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، لمدة موسم إضافي.
وكتب نادي الزمالك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك":" باتريس كارتيرون معنا لمدة موسم آخر، تمنوا حظًا جيدا لمدربنا في مواصلة حصد البطولات.
وعقد مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض جلسة مع المدير الفني اليوم في منزل الأول تم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بتجديد عقد المدير الفني وتم توقيع العقود لمدة موسم جديد.
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