علي معلول يرفض الرحيل ويتمسك بالبقاء في الأهلي

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صورة الخبر: علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي
علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي

رفض التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فكرة الرحيل عن القلعة الحمراء.

وتمسك معلول بالبقاء في الأهلي ورفض مجرد مناقشة أي عرض خارجي خلال الساعات القليلة الماضية.

وأخطر معلول إدارة الأهلي بأنه مستمر في مكانه ولن يرحل وسعيد بالتواجد في القاهرة.

ويرتبط علي معلول بعلاقة جيدة مع جماهير الأهلي ويسعى لصناعة تاريخ له في مصر، حسب تصريحاته في وقت سابق لقناة القلعة الحمراء.

وتلقى علي معلول العديد من العروض العربية خلال الأيام القليلة الماضية، ولكنه رفض وتمسك بالبقاء في الأهلي.

المصدر: elbalad

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