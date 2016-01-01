رفض التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فكرة الرحيل عن القلعة الحمراء.
وتمسك معلول بالبقاء في الأهلي ورفض مجرد مناقشة أي عرض خارجي خلال الساعات القليلة الماضية.
وأخطر معلول إدارة الأهلي بأنه مستمر في مكانه ولن يرحل وسعيد بالتواجد في القاهرة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على علي معلول يرفض الرحيل ويتمسك بالبقاء في الأهلي
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق