طريقة عمل مكرونة بالجمبري.. بالفيديو



طريقة عمل مكرونة بالجمبري طريقة عمل مكرونة بالجمبري

تعتبر طريقة عمل مكرونة بالجمبري من اشهي المأكولات البحرية، لذا قدمت الشيف نونا عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بعرض طريقة عمل مكرونة بالجمبري من خلال وصفة مضمونة، وبتكاليف بسيطة.



وقت التحضير: 10 دقيقة

وقت الطبخ: 40 دقيقة

عدد الوجبات: 4 أفراد



يمكن تقديم طريقة عمل مكرونة بالجمبري في وجبة الغذاء او العشاء، حيث انها احد الاكلات إيطالية الشهيرة ولها مذاق مختلف، وسوف تنال إعجاب عائلتك وأطفالك.

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طريقة عمل باستا بالجمبريمقادير باستا الجمبري :كيس مكرونة فيتوتشيني1 كيلو جمبري متوسط مقشرملح وفلفل أسود8 ملاعق كبيرة زبدة4 فصوص ثوم مفرومفلفل ألوان مقطع¼ كوب جبن بارميزان مبشور طازج2 ملعقة كبيرة بقدونس طازج مفرومطريقة عمل باستا الجمبري :1- في قدر كبير من الماء المغلي المملح، اطهي المعكرونة ثم قومي بتصفيتها من الماء .2- أضيفي الجمبري بالملح والفلفل حسب الرغبة واتركيه جانبًا.3- ذوبي 2 ملعقة كبيرة زبدة في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، ثم أضيفي الثوم، وشرائح الفلفل الالوان المقطعة، واطهي المزيج مع التحريك كثيرًا، حتى تفوح رائحة المزيج، لمدة 1-2 دقيقة.4- أضيفي الجمبري واطهي المزيج مع التحريك من حين لآخر، حتى يصبح لونه وردي، لمدة 2-3 دقائق ثم اتركيه جانبًا.5- ذوبي 6 ملاعق كبيرة من الزبدة في المقلاة. أضيفي المكرونة، مع جبنة البارميزان لمدة دقيقتين.6- أضيفي الجمبري، وقومي بتقديم المكرونة بالجمبري بعد تزيينها بالبقدونس.