التعليم: غدا استقبال اعتذارات غير الراغبين فى المشاركة بامتحانات الثانوية



امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم فتح باب قبول الاعتذارات من المعلمين غير الراغبين فى المشاركة فى أعمال امتحانات الثانوية العامة، بدء من غدا الأحد 14 يونيو الجارى، وحتى يوم الثلاثاء 16/6/2020 بكل المديريات تسهيلاً على المعتذرين وطبقًا للمقرات المتخذة لذلك، وسيتم قبول الاعتذارات وفق الضوابط والشروط القانونية المعتمدة وطبقًا لمستندات معتمدة.







كما حددت الوزارة مقرات قبول الاعتذارات على مستوى الجمهورية، للمعلمين المشاركين فى لجان السير وكذلك المشاركين فى تقدير الدرجات لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2019/2020.

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وأوضحت الوزارة، أن لجان الإدارة قد بدأت يوم الأربعاء 10/6/2020 فى توزيع خطابات الندب للمعلمين المشاركين فى لجان السير وكذلك المشاركين فى تقدير الدرجات.وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حالات قبول الاعتذارات:1. قومسيون طبى معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية.2. أجازة بدون مرتب (المستند الدال على ذلك).3. العمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية).4. نسبة عجز 5%.5. وجود طفل رضيع (حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد).6. وجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة( تقرير طبي + شهادة ميلاد).7. وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لا تتجاوز العام).8. الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل).9. ندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط).10. الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.