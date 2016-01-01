جريمة بشعة تهز منطقة الزبداني السياحية في ريف دمشق

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جريمة بشعة في ريف دمشق

ألقت شرطة الزبداني في ريف دمشق القبض على شخصين لقيامهما بقتل والدهما بالتعاون مع والدتهما وصديقهما.

وبحسب وزارة الداخلية، فبعد إعلام الأهالي لمديرية منطقة الزبداني بوجود جثة لرجل مصاب بطلقين ناريين بالرأس بمحلة مضايا توجهت دوريات من منطقة الزبداني إلى ناحية مضايا، وبالتحقيق الأولي تم التعرف على جثة المغدور، وقد أفاد ذوي المغدور أن أربعة أشخاص مجهولين قاموا باقتحام المزرعة العائدة للمغدور وقتله ثم لاذوا بالفرار.

ومن خلال التوسع بالتحقيق وجمع المعلومات تبين إقدام ولدي المغدور مع صديقين لهما بالتخطيط مع والدتهما لقتل المغدور عبر وضع مادة منومة ضمن كأس عصير وإطلاق عيارين ناريين على رأسه. وقد تم العثور على علبة المخدر المستخدمة بالجريمة.

وألقي القبض على ولدي المغدور وزوجته والصديقين، واعترفوا بإقدامهم على ارتكاب الجريمة بواسطة مسدس تم إلقاؤه فيما بعد في بئر ضمن المزرعة، وأن سبب جريمتهم هو معاملة المغدور السيئة لعائلته.

المصدر: وكالات

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