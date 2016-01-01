قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن الأميركتين تتحملان العبء الأكبر لوباء فيروس كورونا على مستوى العالم في الوقت الحالي حيث توجد في أميركا الشمالية والجنوبية 4 من الدول العشر الأكثر تضررا بالجائحة.
وأوضح كبير خبراء الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، أن المرض "نشط بشدة" في أميركا الوسطى وأميركا الجنوبية، مشيرا إلى مشكلات في البرازيل والمكسيك.
وأضاف في مؤتمر صحفي أن الوضع الحالي في البرازيل، إحدى البؤر الساخنة للفيروس في الوقت الحالي، يثير قلقا متزايدا خاصة في المدن ذات الكثافة السكانية العالية.
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التعليقات على الصحة العالمية: قارتان هما الأكثر تضررا بكورونا
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