

في 2025: استثمارات القيادة الذكية تصل إلى 173 مليار دولار في 2025: استثمارات القيادة الذكية تصل إلى 173 مليار دولار

قامت شركة "ماكينزي" الاستشارات المالية بنشر دراسة عن شركات السيارات العالمية، وكشفت من خلالها أن هذه الشركات تعتمد بشكل كبير على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بهدف خفض التكاليف وتحسين كفاءة الأداء.



وتستثمر هذه الشركات في التكنولوجيا الذكاء الصناعي على عدة أصعدة، أبرزها تطوير تقنية القيادة الذاتية والصيانة التنبؤية وتحسين المسار.



وأكدت الدراسة أن حجم الاستثمار في تقنية القيادة الذاتية سيصل إلى 173 مليار في عام 2025، كما شملت خفض التكاليف عبر سلسلة التوريد الكاملة لتصنيع المعدات الأصلية.

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ولكن في النهاية ووفقاً للدراسة، هناك العديد من المشكلات التي تواجه كبرى الشركات لدخول الذكاء الاصطناعي في عمليات الصناعة والإنتاج، لكونها غير مجهزة في الوقت الحالي للبدء في تطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي تحتاج في المقام الأول إلى قوة عمل متخصصة وبنية تحتية مجهزة، مع ضمان تحقيق بروتوكول الأمان في هذه الصناعة.وأوضحت أن كبرى الشركات العالمية قامت بتكثيف الجهود للاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، إذ أسست شركة تويوتا مؤخرًا شركة رأس مال مخاطر متخصصة في الاستثمار في هذه التكنولوجيا المتطورة، إلى جانب إطلاق شركة فولكس فاغن أكثر من 100 تطبيق يعمل في مشروعات تجريبية داخل جدران 120 مصنع تابع لها.