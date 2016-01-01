أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين في بلدة رأس المعرة بريف دمشق، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 170 إصابة.
وجاء في بيان وزارة الصحة، الجمعة: "تم تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين في بلدة رأس المعرة بريف دمشق، مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 170".
وأضافت الوزارة أنه تم شفاء 3 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد، ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 71.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على سوريا.. 6 إصابات جديدة بكورونا في بلدة بريف دمشق وإجمالي الإصابات يرتفع إلى 170 حالة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق