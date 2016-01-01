

بنتلي تنقذ 6 آلاف سيارة بنتايجا من خطر الحريق بنتلي تنقذ 6 آلاف سيارة بنتايجا من خطر الحريق

قررت شركة بنتلي الإنجليزية الشهيرة لصناعة السيارات الفارهة استدعاء أكثر من 6 آلاف سيارة من طراز بنتايجا الـSUV بسبب خلل قد يؤدي إلى احتراق السيارة.



وأعلنت بنتلي عن وجود خلل في إحدى وصلات الوقود التي قد تؤدي إلى تسربه وهو ما يعرض السيارة لخطر الاشتعال.



وحددت بنتلي الموديلات التي سيتم استدعائها والتي تم تصنيعها خلال الفترة من يناير عام 2018 وحتى مارس عام 2020، وأغلب السيارات التي بها هذا الخلل تم بيعها للسوق الأمريكي.

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وتحتاج سيارات بنتلي بنتايجا من استبدال نظام حركة الوقود وخراطيم البنزين والأنابيب والوصلات في كل وحدة من السيارات المستدعاة بحسب ما تنص وثيقة إدارة السلامة المرورية الأمريكية.وتحذر إدارة السلامة من تجاهل ظهور رائحة وقود داخل أو حتى خارج السيارة نظرا لأن ذلك يدول على حدوث تسريب في إحدى وصلات الوقود.وفي حالة تسرب الوقود من وصلات السيارة قد تصبح المركبة معرضة لخطر الاحتراق بسبب إمكانية اشتعال النيران في المحرك أثناء تشغيله.وتبحث شركة بنتلي عن سلامة عملائها وذلك قامت بخطوة استباقية بحصر السيارات التي قد تحتوي على هذا الخلل لتقوم بصيانتها وتغيير الأجزاء التي بها المشكلة مجاناً.