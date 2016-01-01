أعلن مجموعة من وكلاء السيارات في السوق المصري عن طرح الموديلات الجديدة لعام 2021، ولعل أولى الشركات التي خطت تجاه ذلك هي نيسان موتور إيجيبت التي أعلنت عن طرح طرازي صني، وسنترا، ويرصد "عالم السيارات" من خلال ذلك التقرير موديلات 2021 التي طُرحت في السوق المصري، حيث قام بعض الوكلاء بتغيير القائمة السعرية للموديلات الجديدة.
في البداية أعلنت نيسان موتور إيجيبت عن طرح موديلات 2021 من سياراتها في السوق المصري، بزيادة وصلت لـ4,500 جنيه على بعض الطرازات، مع العلم أن الزيادة على الموديلات الجديدة اقتصرت على الفئات ذات ناقل الحركة الأوتوماتيك فحسب دون اليدوي.
كما طرحت نيسان موتور إيجيبت موديل 2021 من سيارة نيسان سنترا في السوق المصري، وذلك بزيادة تصل لـ2000 جنيه، وهي تتوفر في السوق المصري من خلال 3 فئات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على من بينهم صني وأوبترا.. طرح 4 موديلات لعام 2021 خلال أسبوع
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق