

من بينهم صني وأوبترا.. طرح 4 موديلات لعام 2021 خلال أسبوع من بينهم صني وأوبترا.. طرح 4 موديلات لعام 2021 خلال أسبوع

أعلن مجموعة من وكلاء السيارات في السوق المصري عن طرح الموديلات الجديدة لعام 2021، ولعل أولى الشركات التي خطت تجاه ذلك هي نيسان موتور إيجيبت التي أعلنت عن طرح طرازي صني، وسنترا، ويرصد "عالم السيارات" من خلال ذلك التقرير موديلات 2021 التي طُرحت في السوق المصري، حيث قام بعض الوكلاء بتغيير القائمة السعرية للموديلات الجديدة.



في البداية أعلنت نيسان موتور إيجيبت عن طرح موديلات 2021 من سياراتها في السوق المصري، بزيادة وصلت لـ4,500 جنيه على بعض الطرازات، مع العلم أن الزيادة على الموديلات الجديدة اقتصرت على الفئات ذات ناقل الحركة الأوتوماتيك فحسب دون اليدوي.



كما طرحت نيسان موتور إيجيبت موديل 2021 من سيارة نيسان سنترا في السوق المصري، وذلك بزيادة تصل لـ2000 جنيه، وهي تتوفر في السوق المصري من خلال 3 فئات.

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لمزيد من التفاصيل.. طرح نيسان سنترا موديل 2021 مع زيادة قيمة العرض الترويجي ليصل لـ25 ألف جنيهوأعلنت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة شيفروليه في السوق المصري، عن طرح طراز شيفروليه أوبترا موديل 2021 من فئة السيارات السيدان صغيرة الحجم، مع زياة تصل لـ 2,500 جنيه مصري.أعلنت شركة المنصور للسيارات، عن طرح طراز شيفرلية أفيو، موديل 2021، وهو من فئة السيارات السيدان صغيرة الحجم، ولم تجرِ الشركة أي تغييرات سعرية على السيارة التي تُعد افتصادية من حيث السعر، حيث تبدأ من سعر 192,900 في السوق المصري، كما أنها تتوفر من خلال فئتين.ووفقًا للسالف ذكره نجد أن الموديلات الجديدة لعام 2021 اقتصرت على 4 طرازات فقط، ولعل السبب في تباطؤ شركات السيارات في طرح الموديلات الجديدة ازمة فيروس كورونا التي عرقلت حركة الإنتاج لدى العددي من المصانع المحلية والعالمية.