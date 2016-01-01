

فورد تستدعي 2.5 مليون سيارة لهذه الأسباب فورد تستدعي 2.5 مليون سيارة لهذه الأسباب

أطلقت فورد استدعائين كبيرين في أمريكا الشمالية يشملان 2.5 مليون سيارة.. الأول يركز على 2.15 مليون سيارة لمشكلة في عدم انغلاق الأبواب بشكل محكم، ما قد يؤدي لانفتاحها أثناء القيادة بشكل خطير، وأكدت فورد أنها لا تعرف بوجود أي حوادث أو إصابات متعلقة بهذا العطل حتى الآن.



هذا الاستدعاء يشمل سيارات فييستا 2011-2014، وفوكس 2012-2015، وفيوجن 2013-2014، واسكيب 2013-2015، وماكس وترانزيت وموستنج 2015، ولينكون MKZ موديلات 2013-2014.



الاستدعاء الثاني صغير نسبياً ويركز على 292,311 سيارة F-150 موديلات 2014-2017 بمحركات ايكوبوست 3.5 لتر، لمخاطر تسرب سوائل الفرامل وصعوبة استجابة دواسة الفرامل مع سماع واستلام تحذيرات في تلك الحالة.. وتعلم فورد بـ 7 حوادث متعلقة بهذا العطل وإصابتين.