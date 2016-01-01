

علامات تكشف خلط الوقود بالماء وطرق علاجه علامات تكشف خلط الوقود بالماء وطرق علاجه

تغفل بعد محطات الوقود صيانة خزاناتها وهو ما قد يتسبب في تسريب المياه إلى الوقود الذي يتم وضعه في السيارات الأمر الذي يتسبب في أضرار عديدة.



ونظرا لأنه ليس من السهل معرفة ما إذا كان هناك مياه في الوقود الذي دخل إلى مضخة سيارتك أو حتى إن كان مخلوط عمداً بالمياه فإن هناك بعض العلامات التي ستمكنك من اكتشاف ذلك.



1 – صدأ في خزان الوقود

فوجود مياه مخلوطة بالوقود قد يتسبب في إصابته بالصدأ وقد يمتد الصدأ لبعض الأجزاء داخل المحرك أيضا وهو ما يعني التأثير بشكل كبير على سلامة سيارتك.

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2 – ثقوب في أرضية خزان الوقودربما يتسبب الماء المخلوط مع الوقود في حدوث ثقوب بأرضية الخزان وبالتالي تسرب الوقود وكذلك عدم انتظام في دورة احتراق المحرك ثم تلف أجزائه الداخلية.ولكن ماذا تفعل إذا تأكدت من وجود مياه في خزان الوقود؟في حالة التأكد من وجود مياه في خزان الوقود، يجب أن يقوم قائد السيارة بإيقاف المحرك وسحبها إلى مركز الصيانة ليتم تنظيف الخزان بشكل جيد والتأكد من عدم وجود أي آثار للمياه فيه.وهناك طريقة أخرى وهي التخلص من الوقود وتغيير فلتر البنزين وكذلك تنظيف الأنابيب عن طريق الهواء المضغوط ولكن يفضل أن تقوم بذلك في مركز للصيانة حتى تتم العملية بالشكل الصحيح.