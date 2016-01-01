علامات تكشف خلط الوقود بالماء وطرق علاجه

تغفل بعد محطات الوقود صيانة خزاناتها وهو ما قد يتسبب في تسريب المياه إلى الوقود الذي يتم وضعه في السيارات الأمر الذي يتسبب في أضرار عديدة.
ونظرا لأنه ليس من السهل معرفة ما إذا كان هناك مياه في الوقود الذي دخل إلى مضخة سيارتك أو حتى إن كان مخلوط عمداً بالمياه فإن هناك بعض العلامات التي ستمكنك من اكتشاف ذلك.
1 – صدأ في خزان الوقود
فوجود مياه مخلوطة بالوقود قد يتسبب في إصابته بالصدأ وقد يمتد الصدأ لبعض الأجزاء داخل المحرك أيضا وهو ما يعني التأثير بشكل كبير على سلامة سيارتك.
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