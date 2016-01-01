صخرة احتفظت بـ"حيوان" من فصيلة القواقع عاش قبل 120 مليون عام.. فيديو وصور

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صورة الخبر: صخرة احتفظت بـ"حيوان" من فصيلة القواقع عاش قبل 120 مليون عام.. فيديو وصور
صخرة احتفظت بـ"حيوان" من فصيلة القواقع عاش قبل 120 مليون عام.. فيديو وصور

عثر طالب في جامعة "جاك وونفور" البريطانية على صخرة يُعتقد أنها احتفظت بحيوان ينتمي إلى فصلية الأمونيت "القواقع" عاش قبل نحو 120 مليون عام، حيث أظهرت الصور شكل وحجم وابعاد الحيوان على الصخرة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الطالب وثيو فيكرز من جامعة "جاك وونفور" البريطانية، عثر على أحفورة قديمة للغاية حفظت بطريقة رائعة في جزيرة كيرت البريطانية، مشيرة إلى أن وزن القطعة الأحفورية يبلغ حوالي 100 كيلوجراما، فيما يبلغ قطرها نحو 55 سنتيمترا.

وبعد نحو 10 ساعات من العمل ، تمكن الطالب وثيو فيكرز ومعه صديقه جاك وونفور من سحب المخلوق القديم في خليج تشال بجزيرة وايت، ويقدر عمرها بنحو 115 مليون عام تقريبا، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويُعتقد أن الحفرية التي يبلغ وزنها 210 رطلاً (96 كيلوجرامات) كانت تعيش خلال العصر الطباشيري، ويبدو المخلوق من المخلوقات البحرية المنقرضة وجزء من عائلة الرخويات، مثل القواقع البحرية.

وأشارت "ديلي ميل" البريطانية إلى أن الباحثين يتوقعون أن الحيوان ينتمى إلى فصلية الأمونيت "القواقع"، حيث كانت تعيش مثل هذه القواقع العملاقة في البحار قبل ملايين الأعوام وتغذت على العوالق والكائنات الصغيرة.

صورة الخبر: صخرة احتفظت بـ"حيوان" من فصيلة القواقع عاش قبل 120 مليون عام.. فيديو وصور

صورة الخبر: صخرة احتفظت بـ"حيوان" من فصيلة القواقع عاش قبل 120 مليون عام.. فيديو وصور

صورة الخبر: صخرة احتفظت بـ"حيوان" من فصيلة القواقع عاش قبل 120 مليون عام.. فيديو وصور

صورة الخبر: صخرة احتفظت بـ"حيوان" من فصيلة القواقع عاش قبل 120 مليون عام.. فيديو وصور

المصدر: اليوم السابع

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