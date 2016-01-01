أصيب مرتادو أحد شواطئ جنوب أفريقيا بصدمة بالغة، عقب عثورهم على مخلوق ضخم غريب وهو يتمدد على الشاطئ.
والمخلوق هو حبار عملاق نادر للغاية خرج من أعماق البحار، يبلغ طوله نحو 14 قدما، وتم جرفه على شواطئ خليج بريتانيا في جنوب أفريقيا، الأمر الذي ترك مرتادي الشاطئ في حالة صدمة في مشهد غير عادي.
وتم التقاط لقطات مذهلة لوحش الأعماق من قبل شهود عيان، والتي تعكس حجمه الضخم، ووزنه البالغ 440 رطلا، ويمتلك ما يشبه المنقار حيث تلتقي مخالبه، بالإضافة إلى عينين هائلتين.
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التعليقات على | شاهد | هنا جنوب إفريقيا | ظهور «وحش البحر» على شاطئ: لقطات مرعبة
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