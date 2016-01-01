| شاهد | هنا جنوب إفريقيا | ظهور «وحش البحر» على شاطئ: لقطات مرعبة

آخر الأخباراخبار منوعة › | شاهد | هنا جنوب إفريقيا | ظهور «وحش البحر» على شاطئ: لقطات مرعبة

صورة الخبر: | شاهد | هنا جنوب إفريقيا | ظهور «وحش البحر» على شاطئ: لقطات مرعبة
| شاهد | هنا جنوب إفريقيا | ظهور «وحش البحر» على شاطئ: لقطات مرعبة

أصيب مرتادو أحد شواطئ جنوب أفريقيا بصدمة بالغة، عقب عثورهم على مخلوق ضخم غريب وهو يتمدد على الشاطئ.

والمخلوق هو حبار عملاق نادر للغاية خرج من أعماق البحار، يبلغ طوله نحو 14 قدما، وتم جرفه على شواطئ خليج بريتانيا في جنوب أفريقيا، الأمر الذي ترك مرتادي الشاطئ في حالة صدمة في مشهد غير عادي.

وتم التقاط لقطات مذهلة لوحش الأعماق من قبل شهود عيان، والتي تعكس حجمه الضخم، ووزنه البالغ 440 رطلا، ويمتلك ما يشبه المنقار حيث تلتقي مخالبه، بالإضافة إلى عينين هائلتين.

ومن الممكن أن يصل نمو الحبار العملاق إلى 43 قدما، ويُعتقد أن حجمه المرعب ألهم البعض بوجود «الكراكن»، وهو وحش بحري يتواجد في الأساطير حسب «سبوتنيك».

وليس من المعتاد رؤية الحبار العملاق، وذلك لأنه يعيش في أكثر من 3000 قدما تحت سطح المحيط.

وبعد خروجه على الشاطئ، نُقل الوحش العملاق إلى ثلاجة متحف «إيزيكو» في جنوب أفريقيا، وأخذ العلماء عينات نسيجية لتحليل حمضه النووي، وستكون الخطوة التالية هي استدعاء عالم حبار خبير لتشريح المخلوق وتوثيقه علميا.

المصدر: المصرى اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على | شاهد | هنا جنوب إفريقيا | ظهور «وحش البحر» على شاطئ: لقطات مرعبة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
21052

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager