

| شاهد | هنا جنوب إفريقيا | ظهور «وحش البحر» على شاطئ: لقطات مرعبة | شاهد | هنا جنوب إفريقيا | ظهور «وحش البحر» على شاطئ: لقطات مرعبة

أصيب مرتادو أحد شواطئ جنوب أفريقيا بصدمة بالغة، عقب عثورهم على مخلوق ضخم غريب وهو يتمدد على الشاطئ.



والمخلوق هو حبار عملاق نادر للغاية خرج من أعماق البحار، يبلغ طوله نحو 14 قدما، وتم جرفه على شواطئ خليج بريتانيا في جنوب أفريقيا، الأمر الذي ترك مرتادي الشاطئ في حالة صدمة في مشهد غير عادي.



وتم التقاط لقطات مذهلة لوحش الأعماق من قبل شهود عيان، والتي تعكس حجمه الضخم، ووزنه البالغ 440 رطلا، ويمتلك ما يشبه المنقار حيث تلتقي مخالبه، بالإضافة إلى عينين هائلتين.

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ومن الممكن أن يصل نمو الحبار العملاق إلى 43 قدما، ويُعتقد أن حجمه المرعب ألهم البعض بوجود «الكراكن»، وهو وحش بحري يتواجد في الأساطير حسب «سبوتنيك».وليس من المعتاد رؤية الحبار العملاق، وذلك لأنه يعيش في أكثر من 3000 قدما تحت سطح المحيط.وبعد خروجه على الشاطئ، نُقل الوحش العملاق إلى ثلاجة متحف «إيزيكو» في جنوب أفريقيا، وأخذ العلماء عينات نسيجية لتحليل حمضه النووي، وستكون الخطوة التالية هي استدعاء عالم حبار خبير لتشريح المخلوق وتوثيقه علميا.