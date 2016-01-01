

أمطار رعدية وطقس شديد الحرارة.. تعرف على حالة الطقس اليوم أمطار رعدية وطقس شديد الحرارة.. تعرف على حالة الطقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة السبت، تكون رعدية أحيانا (20% تقريبا) على مناطق متفرقة من القاهرة والوجه البحري وطقس حار والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا (30% تقريبا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وطقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح نشطة على شمال الصعيد.



كما يتوقع الخبراء، طقسا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحري ومائل للبرودة على السواحل الشمالية ولطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد نشاط رياح على مناطق من الصحراء الغربية مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة.



ويتأثر الشمال الغربي للبلاد، بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط، بينما تتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي مع منخفض صحراوي يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة مع نشاط الرياح.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون: معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيها من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 38 22الإسكندرية 31 21وادي النطرون 36 23طنطا 36 22شبين الكوم 35 23دمنهور 33 22بلطيم 30 21مطروح 29 20السلوم 28 21سيوة 39 24بورسعيد 30 23دمياط 30 23الزقازيق 36 23المنصورة 34 22الإسماعيلية 38 23السويس 37 22العريش 31 21رفح 32 20رأس سدر 38 24نخل 38 17نويبع 37 23طابا 35 20كاترين 32 17الطور 36 24شرم الشيخ 39 28الغردقة 38 29مرسى علم 38 28الفيوم 38 24بني سويف 39 24المنيا 39 25أسيوط 40 23سوهاج 41 25قنا 42 26الأقصر 43 27أسوان 44 29ادفو 44 29أبوسمبل 42 27الوادى الجديد 43 26شلاتين 39 27أبو رماد 37 25حلايب 37 27رأس حدربة 36 26