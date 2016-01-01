يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة السبت، تكون رعدية أحيانا (20% تقريبا) على مناطق متفرقة من القاهرة والوجه البحري وطقس حار والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا (30% تقريبا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وطقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح نشطة على شمال الصعيد.
كما يتوقع الخبراء، طقسا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحري ومائل للبرودة على السواحل الشمالية ولطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد نشاط رياح على مناطق من الصحراء الغربية مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة.
ويتأثر الشمال الغربي للبلاد، بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط، بينما تتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي مع منخفض صحراوي يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة مع نشاط الرياح.
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التعليقات على أمطار رعدية وطقس شديد الحرارة.. تعرف على حالة الطقس اليوم
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