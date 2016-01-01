أمطار رعدية وطقس شديد الحرارة.. تعرف على حالة الطقس اليوم

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صورة الخبر: أمطار رعدية وطقس شديد الحرارة.. تعرف على حالة الطقس اليوم
أمطار رعدية وطقس شديد الحرارة.. تعرف على حالة الطقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة السبت، تكون رعدية أحيانا (20% تقريبا) على مناطق متفرقة من القاهرة والوجه البحري وطقس حار والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا (30% تقريبا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وطقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح نشطة على شمال الصعيد.

كما يتوقع الخبراء، طقسا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحري ومائل للبرودة على السواحل الشمالية ولطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد نشاط رياح على مناطق من الصحراء الغربية مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة.

ويتأثر الشمال الغربي للبلاد، بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط، بينما تتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي مع منخفض صحراوي يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة مع نشاط الرياح.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون: معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيها من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 38 22
الإسكندرية 31 21
وادي النطرون 36 23
طنطا 36 22
شبين الكوم 35 23
دمنهور 33 22
بلطيم 30 21
مطروح 29 20
السلوم 28 21
سيوة 39 24
بورسعيد 30 23
دمياط 30 23
الزقازيق 36 23
المنصورة 34 22
الإسماعيلية 38 23
السويس 37 22
العريش 31 21
رفح 32 20
رأس سدر 38 24
نخل 38 17
نويبع 37 23
طابا 35 20
كاترين 32 17
الطور 36 24
شرم الشيخ 39 28
الغردقة 38 29
مرسى علم 38 28
الفيوم 38 24
بني سويف 39 24
المنيا 39 25
أسيوط 40 23
سوهاج 41 25
قنا 42 26
الأقصر 43 27
أسوان 44 29
ادفو 44 29
أبوسمبل 42 27
الوادى الجديد 43 26
شلاتين 39 27
أبو رماد 37 25
حلايب 37 27
رأس حدربة 36 26

المصدر: اخبار اليوم

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