

إنقاذ 700 قطة قبل تقديمها كوجبات في فندق بالصين إنقاذ 700 قطة قبل تقديمها كوجبات في فندق بالصين

أنقذت مجموعة ناشطة في مجال حقوق الحيوانات المحلية في الصين، مئات القطط المسروقة والتي كانت ستقدم في وجبات الطعام في أحد الفنادق.



واكتشفت ناشطة صينية مهتمة بحقوق الحيوان والمعروفة في البلاد باسم "لي" أقفاص تحتوي في داخلها على مئات القطط التي جهزت لتكون وجبات على مائدة الطعام.



ووفقًا لسبوتنيك، اكتشفت السيدة "لي" القطط في الفناء الخلفي لفندق صيني بعد تبليغها من قبل بعض العمال الذين يعملون بداخله.

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ونقلت مجموعة من الناشطين الصينين القطط الصغيرة إلى أماكن آمنة للعناية بها، استعدادا لإعادة توطينها بأقرب وقت.وقالت لي في تصريحات صحفية، إن الحيوانات تم جلبها من أماكن مختلفة وهي تنتظر نقلها.ويمكن سماع صوت لي في مشاهد الفيديو وهي تقول: "مئات القطط هنا، المئات، إنها تنتظر أن يتم تقديمها كطعام على الطاولة، سأساعدها".يبلغ عدد القطط التي تم العثور عليها نحو 700 قطة، وتم إنقاذها جميعها، وقالت لي: "نقلنا جميع القطط إلى أقفاص الحيوانات الأليفة. ونقدم لها الماء والغذاء"، وأضافت: "الأطباء البيطريون يتحققون مما إذا كان هناك أي قطط مصابة أو مريضة".ووصلت الشرطة الصينية إلى الفندق بعد وقت قصير من الإبلاغ عن الحادثة.