

أسعار العملات اليوم السبت 13-6-2020 فى البنوك المصرية أسعار العملات اليوم السبت 13-6-2020 فى البنوك المصرية

يقدم لكم «الدستور» تقريرًا يوميًا عن أسعار العملات الأجنبية والعربية فى بعض البنوك المصرية.



وشهدت أسعار العملات الأجنبية في الأسواق والبنوك المصرية، اليوم السبت 13-6-2020، استقرارًا لليوم الأول بعد أن دام في تغير مستمر لمدة 6 أيام متصله بين الهبوط والارتفاع.



أسعار العملات الأجنبية اليوم

وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي، اليوم الأربعاء 10-6-2020، للشراء 16.10 جنيه وللبيع 16.24 جنيه، وسعر اليورو للشراء 18.28 جنيه وللبيع 18.44 جنيه، بينما سجل سعر الريال السعودي للشراء 4.29 جنيه وللبيع 4.33 جنيه، أما سعر الدينار الكويتي فسجل للشراء 52.36 جنيه وللبيع 52.87 جنيه، وأخيرًا سعر الدرهم الإماراتي للشراء 4.38 جنيه وللبيع 4.42 جنيه.

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أسعار اليوروسجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنكي (مصر - الأهلي المصري) للشراء 18.24 جنيه وللبيع 18.47 جنيه.وبلغ سعر اليورو في (بنك قناة السويس - البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) للشراء 18.26 جنيه وللبيع 18.50 جنيه، أما في بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.10 جنيه وللبيع 18.49 جنيه، وبنك كريدي أجريكول للشراء 18.28 جنيه وللبيع 18.50 جنيه، والبنك التجاري الدولي CIB للشراء 18.26 جنيه وللبيع 18.49 جنيه.سعر الدولار اليومسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنكي (مصر - الأهلي المصري) للشراء 16.11 جنيه وللبيع 16.21 جنيه.وبلغ سعر الدولار في بنوك (قناة السويس - الأهلي الكويتي (بيريوس) - HSBC - التجاري الدولي CIB) للشراء 16.13 جنيه وللبيع 16.23 جنيه، أما (بنك كريدي أجريكول - والتعمير والإسكان) للشراء 16.14 جنيه وللبيع 16.24 جنيه.أسعار العملات العربية اليومأسعار الدرهم الإماراتيسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنكي (مصر - الأهلي المصري) للشراء 4.36 جنيه وللبيع 4.41 جنيه.وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان للشراء 4.22 جنيه وللبيع 4.38 جنيه، والبنك الأهلي الكويتي (بيريوس) للشراء 4.39 جنيه وللبيع 4.41 جنيه، أما مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 4.33 جنيه وللبيع 4.42 جنيه.أسعار الريال السعوديسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك (مصر - الأهلي المصري) للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.32 جنيه.وبلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس للشراء 4.16 جنيه وللبيع 4.32 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان للشراء 4.13 جنيه وللبيع 4.29 جنيه، والبنك الأهلي الكويتي (بيريوس) للشراء 4.24 جنيه وللبيع 4.32 جنيه، والبنك التجاري الدولي CIB للشراء 16.22 جنيه وللبيع 16.32 جنيه، أما مصرف أبوظبي الإسلامي فقد سجل للشراء 4.18 جنيه وللبيع 4.32 جنيه.أسعار الدينار الكويتيسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنكي (مصر - الأهلي المصري) للشراء 50.68 جنيه وللبيع 52.73 جنيه.وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان للشراء 49.20 جنيه وللبيع 52.76 جنيه، والبنك الأهلي الكويتي (بيريوس) للشراء 51.87 جنيه وللبيع 52.79 جنيه، أما بنك كريدي أجريكول للشراء 51.37 جنيه وللبيع 51.75 جنيه، والبنك التجاري الدولي CIB للشراء 50.00 جنيهًا وللبيع 52.81 جنيه.