ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، إذ اشترى المستثمرون المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا في الوقت الذي تضاف فيه المخاوف بشأن موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا إلى توقعات اقتصادية قاتمة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1730.57 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1810 بتوقيت غرينتش، وقفز بحوالي 2.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع، ليتجه صوب أكبر مكسب أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في العاشر من أبريل.
وجرت تسوية العقود الأميركية الآجلة للذهب بانخفاض 0.1 بالمئة عند 1737.30 دولار.
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التعليقات على الذهب يصعد بسبب مخاوف "موجة كورونا الثانية"
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