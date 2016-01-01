نصيحة للرجال .. تخلص من رائحة الحذاء بـ 3 طرق رخيصة



تخلص من رائحة الحذاء بـ 3 طرق رخيصة تخلص من رائحة الحذاء بـ 3 طرق رخيصة



رائحة الحذاء الكريهة من أكثر المشكلات التي تواجه الرجال خاصة عند التواجد خارج المنزل لساعات طويلة وعدم خلع الحذاء، فيتسبب ذلك في وجود الرائحة الكريهة مع بعض فطريات القدم .



يمكنك التخلص من مشكلة رائحة القدم الكريهة بطرق سهلة وسريعة دون تكلفة، نصح بها موقع brightside ، وهي :



1- ضع ورقة جريدة في حذائك واتركها طيلة الليل، فهي لها قدرة على امتصاص رائحة الحذاء

قد يعجبك أيضا...

2- استخدام بيكربونات الصوديوم و رشها في الأحذية قبل ارتدائها ، فهي تقلل من الروائح النفاذة3- باكيت الشاي أيضا له قدرة هائلة على التخلص من روائح الحذاء، عن طريقة وضع باكيت في كل حذاء وتركها فترة الليل .