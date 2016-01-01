رائحة الحذاء الكريهة من أكثر المشكلات التي تواجه الرجال خاصة عند التواجد خارج المنزل لساعات طويلة وعدم خلع الحذاء، فيتسبب ذلك في وجود الرائحة الكريهة مع بعض فطريات القدم .
يمكنك التخلص من مشكلة رائحة القدم الكريهة بطرق سهلة وسريعة دون تكلفة، نصح بها موقع brightside ، وهي :
1- ضع ورقة جريدة في حذائك واتركها طيلة الليل، فهي لها قدرة على امتصاص رائحة الحذاء
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التعليقات على نصيحة للرجال .. تخلص من رائحة الحذاء بـ 3 طرق رخيصة
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