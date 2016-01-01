علاج الإمساك من أكثر الأمور التي يبحث عنها الكثير خاصة أصحاب القولون الذين يعانون مشاكل المعدة والانتفاخات، فبعض الأطعمة قد تسبب الإمساك وانتفاخ البطن، ويمكن التخلص من الإمساك بطرق طبيعية منزلية دون الحاجة لاستخدام الأدوية الملينة إذا لم تتوفر.
نصح موقع HEALTHLINE بمشروب سريع لعلاج الإمساك وتسهيل عملية الهضم وتخفيف تشنجات القولون..
مكونات مشروب سريع لعلاج الإمساك:
ليمونة
ملعقتان من العسل الأبيض
كوب شاي
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على من غير ملينات .. كوب سريع يخلصك من الإمساك
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق