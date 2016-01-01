من مطبخك.. 4 علاجات طبيعية بديلة للمضادات الحيوية

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بذور الشمر


هل أنت ممن يفضلون دوما اللجوء إلى المضادات الحيوية الطبيعية، يمكنك اللجوء إلى تلك العلاجات الطبيعية فهى بمثابة مضاد حيوى طبيعى وفعالة فى الوقت نفسه ضد العديد من الالتهابات البكتيرية ومشاكل الجهاز التنفسى، إليك أبرز تلك العلاجات يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.

بذور الشمر

مضاد حيوي طبيعي يستخدم لعلاج العديد من الأمراض البكتيرية مثل اضطرابات الجهاز الهضمي ومشاكل الجهاز التنفسي. ففي دراسة وجد أن بذور الشمر فعالة ضد البكتيريا والعدوى والبثور والدمامل والتهاب النسيج الخلوي.

الريحان

أقوى مضاد حيوي حيث إن تأثيره المضاد للميكروبات أقوى من الزيوت الأساسية ، والتي تعتبر نفسها فعالة ضد العديد من الالتهابات البكتيرية.

الثوم.

يعتبر الثوم مضادًا حيويًا رئيسيًا ولكنه أحيانًا كثرة إستخدامه يتسبب فى حدوث سيولة زائدة فى الدم وتفاعلات الدواء.
على الجانب الآخر يفضل استخدام المضادات الحيوية الطبيعية لمكافحة العدوى بشكل طبيعي. وهي تشمل الثوم والعسل والكركم والزنجبيل والزيوت الأساسية. تساعد المركبات النشطة فيها على علاج العديد من الالتهابات البكتيرية.

خل التفاح

يعتبر خل التفاح مضادًا حيويًا قويًا حيث تساعد الأحماض العضوية والبوليفينول والفيتامينات والفلافونويد في خل التفاح في مقاومة سلالات متعددة من البكتيريا.

المصدر: موقع بولد سكاى الهندى

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