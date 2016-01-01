من مطبخك.. 4 علاجات طبيعية بديلة للمضادات الحيوية

هل أنت ممن يفضلون دوما اللجوء إلى المضادات الحيوية الطبيعية، يمكنك اللجوء إلى تلك العلاجات الطبيعية فهى بمثابة مضاد حيوى طبيعى وفعالة فى الوقت نفسه ضد العديد من الالتهابات البكتيرية ومشاكل الجهاز التنفسى، إليك أبرز تلك العلاجات يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.
بذور الشمر
مضاد حيوي طبيعي يستخدم لعلاج العديد من الأمراض البكتيرية مثل اضطرابات الجهاز الهضمي ومشاكل الجهاز التنفسي. ففي دراسة وجد أن بذور الشمر فعالة ضد البكتيريا والعدوى والبثور والدمامل والتهاب النسيج الخلوي.
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