بعضهم توفي.. الخارجية الأمريكية: 20 من قادة إيران أصيبوا بفيروس كورونا



الخارجية الأمريكية: 20 من قادة إيران أصيبوا بفيروس كورونا الخارجية الأمريكية: 20 من قادة إيران أصيبوا بفيروس كورونا

نقلت قناة "العربية" عن مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تعلم أن 20 من قادة إيران أصيبوا بفيروس كورونا، وبعضهم توفي بسببه.



وأضاف المسئول الأمريكي أن "لإيران نوايا مشينة في العراق وحوارنا مع بغداد هام للغاية".



وأوضح المسئول أن "الحوار مع العراق يشمل كل الملفات وليس مقصورا على الجانب الأمني".

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من جانب آخر، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جويتريش، اليوم الجمعة، أن الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية عام 2019، تمت بصواريخ إيرانية.وقال جويتريش خلال جلسة اطلاع لمجلس الأمن حول تفاصيل الهجوم: "عدة قطع ضمن أسلحة ومواد متعلقة بها كانت الولايات المتحدة ضبطتها في نوفمبر 2019 وفبراير 2020 من أصل إيراني كذلك".وأضاف: "خصائص تصميم بعضها مشابهة لتلك التي أنتجها كيان تجاري في إيران، أو تحمل علامات فارسية، وأن بعضها تم تحويله إلى إيران بين فبراير 2016 وأبريل 2018".وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: "هذه القطع ربما نُقلت بطريقة لا تتسق مع قرار مجلس الأمن لعام 2015 المنصوص فيه على الاتفاق بين طهران والقوى العالمية لمنعها من تطوير أسلحة نووية".