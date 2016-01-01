شهدت محافظة الإسماعيلية واقعة مأساوية حيث أقدم شخص على الشروع في قتل زوجته الحامل وطفلتيه وزوجة شقيقه الحامل بطعنات متفرقة بالسكين قبل أن ينتحر.
الرجل مشهور باسم حمادة ويبلغ من العمر 35 عاما، يعمل مزارعا فى أبو كبير بمحافظة الشرقية ومقيم بالإسماعيلية، أسرته مكونة من طفلتين تسنيم 6 سنوات وجنا 4 سنوات.
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التعليقات على فيديو جراف.. التفاصيل الكاملة لـ مذبحة الإسماعيلية
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