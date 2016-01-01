فيديو جراف.. التفاصيل الكاملة لـ مذبحة الإسماعيلية



مذبحة الإسماعيلية مذبحة الإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية واقعة مأساوية حيث أقدم شخص على الشروع في قتل زوجته الحامل وطفلتيه وزوجة شقيقه الحامل بطعنات متفرقة بالسكين قبل أن ينتحر.



الرجل مشهور باسم حمادة ويبلغ من العمر 35 عاما، يعمل مزارعا فى أبو كبير بمحافظة الشرقية ومقيم بالإسماعيلية، أسرته مكونة من طفلتين تسنيم 6 سنوات وجنا 4 سنوات.





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وسمع أهالي محافظة الإسماعيلية أصوات استغاثات من المنزل وبدخولهم فوجئوا بإصابة الجميع وأبلغوا قوات الشرطة والإسعاف وتم نقلهم لمستشفى الإسماعيلية العام.ولمزيد من التفاصيل حول القصة الكاملة لـ مذبحة الإسماعيلية، شاهد الفيديوجراف التالى.