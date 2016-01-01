مرتضى منصور لـ صدى البلد: تجديد عقد كارتيرون موسمين .. غدًا

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مرتضى منصور لـ صدى البلد: تجديد عقد كارتيرون موسمين .. غدًا

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موعد التجديد مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض.

وقال مرتضى منصور في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن كارتيرون سيوقع عقود التجديد للقلعة البيضاء غدا السبت في جلسة خاصة بمنزل رئيس النادي.

وأوضح رئيس نادي الزمالك ، أنه سيعقد جلسة مع المدير الفني للفريق الأبيض غدا في منزله لمناقشة كافة التفاصيل والأمور المادية والإدارية ومتطلبات المرحلة القادمة.

الجدير بالذكر أنه تردد أن إدارة النجم الساحلي التونسي ، تترقب حسم موقف باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الاستمرار مع الفريق الأبيض خلال الفترة القادمة أم لا، لرغبتها في الحصول على خدماته.

المصدر: elbalad

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