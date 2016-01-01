قال هشام الخياط، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمى إن هناك إلتزاما بين الشعب المصري بارتداء الكمامات وهذا أمر إيجابى، لمواجهة فيروس كورونا.
وأكد الخياط خلال استضافته ببرنامج "نظرة" عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، بضرورة اتباع تعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا، لأنها تحمى من الاصابة بفيروس كورونا بنسبة من 80% لـ 90%.
وأكد أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمى ، ضرورة عدم ذهاب مصابي كورونا للمستشفيات إلا فى حالة الشعور بضيق التنفس.
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التعليقات على أستاذ أمراض كبد: لو 80% من الشعب ارتدى الكمامة لفترة معينة كورونا هينتهى.. فيديو
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