الزمالك والأهلي يتفاوضان لـ ضمه.. نجم الوداد المغربى يحسم مصيره بشأن العروض



الزمالك والأهلي الزمالك والأهلي

كشف محمد الناهيري ظهير أيسر نادي الوداد الرياضي المغربي عن اهتمام الاهلي والزمالك بضمه في الميركاتو الصيفي القادم .



وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية فى تصريحاته له ، ليس لدي اى ازمة بشأن مفاوضات الزمالك والاهلي لضمي لقد تركت الاختيار لوكيلي.



وأفادت الصحيفه بشأن تصريحاته ، ان هناك اهتماما من قطبي الكرة المصري وتلقيت عروضا أوروبية ، ولكن لم آخذ القرار بعد ولن استعجل فى الرحيل عن الوداد المغربي .

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وتابع ، سأدرس كافه العروض التي تلقيتها بشكل جيد ، وفي حاله ان لو العروض ليست من طموحاتي سأستمر مع الوداد المغربي .وواصل ، اقدم مستوي جيدا من وجهه نظري مع الوداد المغربي والذي جعل بعض الاندية فى الدوري التركي تطلب ضمي ، وفى الايام القادم سأحدد قراري سواء الرحيل او الاستمرار .واختتم محمد الناهيري ، تصريحاته ، فى الوقت الحالي لم اتحدث عن اشياء لم تصل الي المفاوضات الرسمية .