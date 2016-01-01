كشف محمد الناهيري ظهير أيسر نادي الوداد الرياضي المغربي عن اهتمام الاهلي والزمالك بضمه في الميركاتو الصيفي القادم .
وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية فى تصريحاته له ، ليس لدي اى ازمة بشأن مفاوضات الزمالك والاهلي لضمي لقد تركت الاختيار لوكيلي.
وأفادت الصحيفه بشأن تصريحاته ، ان هناك اهتماما من قطبي الكرة المصري وتلقيت عروضا أوروبية ، ولكن لم آخذ القرار بعد ولن استعجل فى الرحيل عن الوداد المغربي .
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التعليقات على الزمالك والأهلي يتفاوضان لـ ضمه.. نجم الوداد المغربى يحسم مصيره بشأن العروض
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