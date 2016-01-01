الزمالك والأهلي يتفاوضان لـ ضمه.. نجم الوداد المغربى يحسم مصيره بشأن العروض

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صورة الخبر: الزمالك والأهلي
الزمالك والأهلي

كشف محمد الناهيري ظهير أيسر نادي الوداد الرياضي المغربي عن اهتمام الاهلي والزمالك بضمه في الميركاتو الصيفي القادم .

وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية فى تصريحاته له ، ليس لدي اى ازمة بشأن مفاوضات الزمالك والاهلي لضمي لقد تركت الاختيار لوكيلي.

وأفادت الصحيفه بشأن تصريحاته ، ان هناك اهتماما من قطبي الكرة المصري وتلقيت عروضا أوروبية ، ولكن لم آخذ القرار بعد ولن استعجل فى الرحيل عن الوداد المغربي .

وتابع ، سأدرس كافه العروض التي تلقيتها بشكل جيد ، وفي حاله ان لو العروض ليست من طموحاتي سأستمر مع الوداد المغربي .

وواصل ، اقدم مستوي جيدا من وجهه نظري مع الوداد المغربي والذي جعل بعض الاندية فى الدوري التركي تطلب ضمي ، وفى الايام القادم سأحدد قراري سواء الرحيل او الاستمرار .

واختتم محمد الناهيري ، تصريحاته ، فى الوقت الحالي لم اتحدث عن اشياء لم تصل الي المفاوضات الرسمية .

المصدر: صحيفة "المنتخب" المغربية

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