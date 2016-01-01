أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ناقش هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأوضاع في ليبيا.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بأن الاتصال تناول التطورات الأخيرة للملف الليبي، حيث استعرض الرئيس المصري الجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية للقضية في إطار مبادرة "إعلان القاهرة".
من جانبه، رحب الرئيس الفرنسي بإعلان القاهرة، مؤكدا أهميته في سبيل العمل على تغليب المسار السياسي كحل أصيل للأزمة الليبية، خاصة في ظل اتساقه مع القرارات الأممية والجهود الدولية ذات الصلة، مشيدا في هذا الصدد بالمساعي المصرية وجهودها الدؤوبة الرامية إلى تسوية النزاع واستعادة السلام في كافة الأراضي الليبية.
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التعليقات على السيسي وماكرون يناقشان الأوضاع في ليبيا والتعاون العسكري والأمني
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