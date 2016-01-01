متى يختفي فيروس كورونا؟.. فاروق الباز يرد

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صورة الخبر: الدكتور فاروق الباز
الدكتور فاروق الباز


أعرب الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصري، عن سعادته بإشراف طبيب وأستاذ من جامعة عين شمس على تصنيع لقاح مضاد لكورونا في جامعة أكسفورد.

وتابع الباز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج مانشيت والمذاع عبر قناة "اكسترا نيوز"،:" أبحاث الأطباء والمتخصصين حول فيروس كورونا تؤكد اختفاءه أو نهايته في نهاية العام الحالي أو أوائل عام 2021 بعد الحصول على لقاح مضاد له".

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ونوه عالم الفضاء المصري إلى أن الإقتصاد العالمي سيتراجع بسبب أزمة كورونا خاصة الدول الأوروبية.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن كيفية التغلب على عوامل الخوف والقلق الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

ونصحت الوزارة، بممارسة التمارين وزيادة التواصل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي او الهاتف.

المصدر: elbalad

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