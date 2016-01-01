يديك الصحة ويخليك لينا.. سيدات "الأسمرات" للسيسي: إن شاء الله ربنا هيرفع الوباء ويعينك علينا.. فيديو

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صورة الخبر: الرئيس السيسى خلال جولته بالاسمرات
الرئيس السيسى خلال جولته بالاسمرات

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من المواطنين من سكان الاسمرات ، وذلك خلال تفقده بعد ظهر اليوم الجمعة مشروع الاسمرات ٣ السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية على نحو متكامل.

وتبادل الرئيس السيسى الحديث معهم مستفسرًا عن ظروفهم المعيشية والوقوف علي طلباتهم وملحوظاتهم، وكذلك للاطمئنان على أحوالهم في ظل جائحة فيروس كورونا وجهود الدولة لمكافحة الفيروس والإجراءات الاحترازية ذات الصلة، حيث قال لهم الرئيس السيسى طمنونى عليكم »فردوا : « الحمد لله ياريس ربنا يباركلك يارب ويعطيك الصحة.. احنا واثقين فى حضرتك» فرد الرئيس السيسى قائلا: « واثقين فى الله .. الظرف ده هينتهى ودعواتكم الطيبة».. فقالت المواطنات: « احنا معاك ياريس وان شاء الله ربنا هيرفع الوباء وهيخليك لينا .. احنا عايزين الشغل يتفتح والدنيا تبقى كويسة .. يعينك يارب ويعينك علينا».

وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، إن الرئيس ايضا بتفقد مشروعات الطرق والمحاور الجديدة التي تمت والجاري انشاؤها بمنطقة شرق القاهرة.

المصدر: elbalad

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