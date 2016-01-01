لجنة مكافحة كورونا: مصر تصل لذروة الإصابات خلال الشهر الجاري.. فيديو

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قال دكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن هناك 3 أرقام أساسيين في أزمة فيروس كورونا، وهم عدد الإصابات وهو الأساس في فيروس كورونا، متابعا: لا نستطيع أن نقول أن مصر وصلت إلى ذروة فيروس كورونا، ولكن من المتوقع أن نصل إلى الذروة خلال شهر 6 الحالي.



وأضاف حسام حسني، خلال حواره مع برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "أم بي سي مصر"، أن حتى الآن المنظمة الطبية والدولة قادرين على استيعاب هذا العدد من مصابي فيروس كورونا، لافتا إلى أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ترجح أن تكون ذروة الإعداد مابين 2000 إلى 2500 مصاب يوميا.



وأوضح أن نسب الوفيات تحسب بطريقتين، متابعا: مصر لديها نسبة وفيات تصل إلى 6.4% وهي نسبة جيدة بالمقارنة بنسب الوفيات العالمية، ولكن بالنسبة لنا عدد الوفيات كثير، وذلك لأن أي حالة وفاة تأثر علينا نحن.

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وتابع: النظام الطبي يهدف إلى أن تكون نسبة الوفيات صفر، تزامنا مع عدد الإصابات، معقبا : أن معظم حالات الوفاة تكون في فئة معينة وهي الفئة ما فوق سن ال60، حيث أن كلما كان السن أكثر من 60 عاما كلما زادت عدد الوفيات.وأشار إلى أن هناك فئة عمرية أخرى تكون نسبة الوفيات بها مرتفعة، وهي فئة المصابين بأمراض مزمنة، وشدد على ضرورة أخذ الاحتياطات مبكرا فور حدوث أي أعراض تشبه أعراض فيروس كورونا.وأكد أن العلاج الوحيد حاليا هو البدأ سريعا فى اتخاذ الإجراءات الوقائية فور حدوث أعراض، لافتا إلى أن نسب الشفاء في مصر ارتفعت الفترة الماضية.