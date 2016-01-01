أكد مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، محمد عوض تاج الدين، الخميس، أن هناك الكثير من دول العالم تعمل جاهدة للوصول للقاح لعلاج فيروس كورونا، فيما يظل العقار الأبرز والتي تقول جامعة أكسفورد إنه سيُطرح بالأسواق في شهر سبتمبر المقبل.
وأوضح تاج الدين، خلال تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أن هناك تواصل مستمر مع جامعة أكسفورد والمؤسسة العالمية للقاحات وهي المعنية بتوزيع وتوفير اللقاحات لجميع أنحاء العالم بصورة عادلة ومتوازنة.
وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد تحدث من قبل مع رئيس وزراء بريطانيا ومجموعة من الرؤساء عبر "الفيديو كونفرانس" لمناقشة ذلك الأمر.
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التعليقات على مصر تراهن على "لقاح محدد" لكورونا.. والسيسي يتابع
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