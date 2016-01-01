

فيسبوك يضيف معلومات ويكيبيديا إلى نتائج البحث فيسبوك يضيف معلومات ويكيبيديا إلى نتائج البحث

تختبر فيسبوك ميزة جديدة تعرض معلومات واقعية من ويكيبيديا في بعض نتائج البحث، حسبما أكدت الشركة لـ TechCrunch.







ربما تكون هذه محاولة لإبقائك على Facebook بدلاً من فتح علامة تبويب جديدة عندما تريد معرفة المزيد حول موضوع معين، أو قد تكون محاولة أخرى لمحاربة الأخبار المزيفة.

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تم الإبلاغ عن هذه الميزة لأول مرة بواسطة Social Media Today، والتي استشهدت بمستخدمي Twitter الذين رصدوها.الآن، عند إدخال مواضيع معينة في شريط بحث Facebook، ستتضمن النتائج مربعًا على الجانب الأيمن من الصفحة يحتوي على مقتطفات من مقالة Wikipedia للموضوع ذي الصلة.أخبر Facebook موقع TechCrunch أن الميزة يتم اختبارها على الويب للهاتف، وتطبيق iOS وسطح المكتب، على الرغممن أنها قد لا تكون مرئية لكل مستخدم.من غير الواضح إلى متى سيستمر تشغيل البرنامج التجريبي، يشير TechCrunch إلى أن ميزة البحث تحتاج إلى مزيد من العمل بشأن المصطلحات التي تعترف بها.قد تكون ميزة البحث المحدثة هي أحدث محاولات Facebook لمكافحة انتشار التضليل، من الخطوات الأخرى التي اتخذتها في هذا المسعى محاولات سابقة للإبلاغ عن أخبار زائفة، والعمل مع شركات التحقق من الحقائق والتحقق من الهويات للحسابات التي تراها شائعة بشكل مريب.