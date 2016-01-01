بايدن يدعو مؤسس «فيس بوك» لتغيير ضوابط الإعلانات والخطاب السياسي

آخر الأخبارعلم وتقنية › بايدن يدعو مؤسس «فيس بوك» لتغيير ضوابط الإعلانات والخطاب السياسي

صورة الخبر: بايدن يدعو مؤسس «فيس بوك» لتغيير ضوابط الإعلانات والخطاب السياسي
بايدن يدعو مؤسس «فيس بوك» لتغيير ضوابط الإعلانات والخطاب السياسي

دعا المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن شركة «فيسبوك» إلى التحقق من صدق إعلانات المسؤولين السياسيين خلال الأسبوعين السابقين للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر.

ووجه بايدن رسالة مفتوحة إلى مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لـ «فيسبوك» طلب فيها محو المعلومات المغلوطة المنتشرة على نطاق واسع، وأن تكون هناك ضوابط واضحة «تطبق على الجميع بمن فيهم دونالد ترامب، تمنع سلوك التهديد والكذب بشأن كيفية التصرف أثناء الانتخابات».

وتزيد هذه الخطوة الضغط على «فيسبوك»، التي تعفي ما ينشره السياسيون من برنامجها للتحقق من المحتوى من جانب طرف ثالث، من أجل تغيير سياساتها حيال الإعلانات السياسية والخطاب السياسي.

المصدر: المصرى اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بايدن يدعو مؤسس «فيس بوك» لتغيير ضوابط الإعلانات والخطاب السياسي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
72874

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager