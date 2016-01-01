كشفت شركة «سوني» عن النسخة الجديدة لجهاز الألعاب الإلكتروني «بلايستيشن 5»، الذي يعتبر أحد أكثر أجهزة الألعاب الإلكترونية انتشارا في العالم.
ونشرت «بلايستيشن» على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي، «تويتر»، مقطع فيديو يظهر التصميم الجديد للجهاز الذي يختلف عن تصاميم النسخة الـ4 السابقة باللونين الأبيض والأسود، مع زوايا بارزة إلى جانب تصميم جديد لأيدي التحكم مقارب إلى حد ما للنسخة السابقة.
أما عن موعد إصدار «بلايستيشن 5»، فاكتفت الشركة بالقول قريبا في عطلة العام 2020 حسب «سبوتنيك».
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التعليقات على | شاهد | «بلايستيشن 5» يظهر إلى النور: سيُطرح في الأسواق قريبا
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