

| شاهد | «بلايستيشن 5» يظهر إلى النور: سيُطرح في الأسواق قريبا | شاهد | «بلايستيشن 5» يظهر إلى النور: سيُطرح في الأسواق قريبا

كشفت شركة «سوني» عن النسخة الجديدة لجهاز الألعاب الإلكتروني «بلايستيشن 5»، الذي يعتبر أحد أكثر أجهزة الألعاب الإلكترونية انتشارا في العالم.



ونشرت «بلايستيشن» على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي، «تويتر»، مقطع فيديو يظهر التصميم الجديد للجهاز الذي يختلف عن تصاميم النسخة الـ4 السابقة باللونين الأبيض والأسود، مع زوايا بارزة إلى جانب تصميم جديد لأيدي التحكم مقارب إلى حد ما للنسخة السابقة.



أما عن موعد إصدار «بلايستيشن 5»، فاكتفت الشركة بالقول قريبا في عطلة العام 2020 حسب «سبوتنيك».

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دون الكشف عن السعر أو تفاصيل إضافية، في حين رجحت أبرز مواقع الألعاب الإلكترونية على الإنترنت أن سعر النسخة الجديدة سيكون ما بين 500 إلى 550 دولارا.وشاركت «بلايستيشن» صورا من ألعاب جديدة ونسخ محدثة من ألعاب لاقت رواجا كبيرا بين مستخدميها، مؤكدة أن مواصفات الجيل الجديد ستتيح للمستخدم تجربة «سرعة البرق والتنزيل الفائق السرعة».