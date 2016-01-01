

وتستمر الرحلة: قيادة آمنة للسيارات في زمن الكورونا وتستمر الرحلة: قيادة آمنة للسيارات في زمن الكورونا

مع عودة الكثير من الناس إلى أماكن العمل، والتخفيف من حدّة القيود المفروضة على إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجدّ في دولة الإمارات العربية المتحدة، لا يزال علينا توخّي الحذر الشديد تجنّباً لنقل الفيروس أو التقاط العدوى، وبشكل خاص عند استخدام السيارة للتنقّل.



وفي هذا السياق، سنستعرض خلال السطور القادمة بعض الخطوات والنصائح الهامة من أجل التنقّل بشكل آمن.



غسل اليدين، والطريقة السليمة لفعل ذلك

من أجل إزالة جميع آثار الفيروس عن يديك، لا يكفي أن تفركهما وتغسلهما بسرعة. وفي ما يلي توضيحلطريقة غسل اليدين بفاعلية، خطوة بخطوة وفقًاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية:

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الخطوة 1: تبليل اليدين بماء جارٍ.الخطوة 2: فرك الصابون باليدين بكمية كافية منه تغطي اليدين المبللتين.الخطوة 3: فرك اليدين بشكل كامل – بما في ذلك ظهر اليدين، وبين الأصابع، وتحت الأظافر – لمدة لا تقل عن 20 ثانية.الخطوة 4: غسل اليدين جيداً بالماء الجاري.الخطوة 5: تجفيف اليدين بمنشفة نظيفة وجافة، أو منديل ورقي يُستخدم لمرة واحدة.يجب عليك غسل يديك لمدة لا تقل عن 20 إلى 30 ثانية. وثمة طريقة سهلة لتتبع وقت الغسل، وهي أن تغني أغنية عيد ميلاد سعيد "هابي بيرث داي تو يو" مرتين أثناء غسل اليدين.تنظيف وتعقيم هذه الأماكن من السيارةينصح الخبراء بتعقيم مقابض الأبواب وعجلة القيادة والمقاعد والمفاتيح وأذرع تشغيل المساحات والإشارات، وكذلك كل الأزرار الموجودة على لوحة القيادة، وحوامل الأكواب والهواتف، وذلك بشكل يومي.وعن كيفية التعقيم، فمن الممكن استخدام المناديل المعقمة على أغلب الأسطح ما عدا الجلديات والشاشات التي تعمل باللمس، حيث يُنصح معها باستخدام مناديل مخصصة لتنظيف الشاشات والمقاعد الجلدية.أما بالنسبة للمقاعد القماشية، فيفيد الخبراء بأنه من الممكن استخدام الرذاذ المعقم ورشه ثم تركه حتى يجف تماماً. وأخيراً، تأكد من وجود مطهّر بشكل دائم في السيارة.الاعتماد على كفو في تعبئة خزان الوقودوتستمر الرحلة: قيادة آمنة للسيارات في زمن الكوروناتجنب قدر الإمكان الذهاب إلى محطات الوقود، حيث أظهرت بعض الدراسات العالمية أن مقبض مضخة الوقود يحتوي على جراثيم أكثر من زر المصعد العام في المباني بحوالي 6000 مرة، ويحمل جراثيم أكثر بحوالي 11.835 مرة من مقعد المرحاض العام.ولحسن الحظ، هناك طريقة تبعد يديك تماماً عن مضخّة الوقود، حيث يمكنك الاعتماد على تطبيق "CAFU" أو باللغة العربية "كفو" المتوفر للهواتف الذكية بنظامي IOS وأندرويد. قم بتسجيل معلومات بطاقتك الائتمانية وتحديد موقعك على الخريطة، ثم اطلب كمية الوقود المطلوبة، كما يمكنك تحديد وقت توصيل الوقود إلى سيارتك؛ لتأتي شاحنة الشركة وتقوم بتعبئة وقود سيارتك وفقاً لتعليمات الطلب الذي تقدّمت به.ولكن الأهم، أن مندوب "كفو" المسؤول عن إعادة ملء خزان الوقود الخاص بسيارتك يرتدي قفازات وقناعاً طوال عملية التعبئة، كما يقوم سيقوم بمسح مضخة الوقود وتعقيمها بعناية بين عمليات التعبئة.ويمكنك معرفة معلومات أكثر عن خدمة "كفو" من خلال الرابط التالي:https://cafu.com/ar/index.htmlوتستمر الرحلة: قيادة آمنة للسيارات في زمن الكوروناتنظيف المفاتيحقد لا يخطر ببال أحد أن يتواجد الفيروس على مفاتيح السيارة، لذا يرى البعض أن لا حاجة لتنظيفها أو أنه يمكن التغاضي عنها، ولكن مفاتيح سيارتك هي من بين العناصر الشخصية التي تلمسها بيديك باستمرار، امسحها جيداً بمعقم قبل وبعد كل رحلة.تقليل عدد الركاب في السيارةتأتي هذه الخطوة التزاماً بالقرارات الحكومية وهي أكثر من مجرد نصيحة، حيث أصدرت غالبية حكومات العالم قوانين واضحة وصارمة بشأن عدد الركاب في السيارة الواحدة.وإذا توجّب عليك اصطحاب راكب آخر (على سبيل المثال، إذا كنت تأخذ أحد أفراد العائلة من أو إلى موعد الطبيب)، فاطلب منه اتخاذ نفس الاحتياطات والإجراءات التي تتخذها أنت، وأهمها تعقيم اليدين بمجرد دخول السيارة، مع تجنب لمس الأسطح الداخلية دون داع.تغيير فلاتر التكييف في السيارةتم تجهيز نظام التكييف في سيارتك بفلاتر هواء لتقليل دخول الجراثيم إلى مقصورة السيارة، لذا يجب عليك التأكد من أنها تعمل بشكل سليم، لذا تأكد من أنها في حالة جيدة بنسبة 100%، وإلى جانب ذلك استخدم الرذاذ المطهّر بشكل دوري على فتحات سحب التيار الهوائي.ولكن بعض السيارات الحديثة لا تقوم بسحب الهواء من الخارج، ويشبّه الخبراء طريقة عمل مكيف السيارة بالدائرة المغلقة. ويعني ذلك أن الهواء الخارجي ليس له دور أو وجود داخل مقصورة السيارة، وأن الأتربة أو الفيروسات الخارجية الخاصة بفيروس كورونا المستجدّ لا تمثل خطراً في حالة استخدام المكيّف بعد التأكّد من نظافة الفلتر الخاص به.التهوئة المستمرة للسيارةاحرص على وجود تهوئة كافية في سيارتك ولا سيما على طرقات السفر الطويلة، علماً أن ترك نوافذ السيارة مفتوحة خلال الرحلات للسماح بدخول الهواء النقي إلى مقصورة السيارة قد يقلل من خطر الإصابة.لا تحمل الكثير من الأغراض في سيارتكأي أغراض تحملها في سيارتك ستكون مخاطرة لإدخال الجراثيم والفيروسات إلى السيارة ومن ثم إليك أو للمنزل، لذا تجنّب وضع البقالة والبضائع الأخرى في المقعد الخلفي، وبدلاً من ذلك ضعها في صندوق الأمتعة.وعندما تصل إلى منزل، امسح الأغراض من الخارج قبل توضيب مشترياتك في المنزل، ومن ثم اغسل يديك عند الانتهاء.لا تذهب إلى أكثر من مكانحاول أن تحدّد وجهة واحدة تذهب إليها ولا تتوقف عند أكثر من نقطة. قم بتحديد عدد المحطات التي ستتوقّف عندها، وتجنب الطرق غير الضرورية، ودائماً تذكّر أنه كلما زادت الأماكن التي ستذهب إليها، زادت الفرص في التفاعل مع شخص مصاب أو سطح صلب يحمل الفيروس.الانتظار = الحياةحاول أن تتذكّر أن رحلاتك المفضلة - الرحلات إلى الشاطئ أو الصحراء أو الجبال - ستظل قائمة عندما ينتهي كل هذا.لذا يمكنك قضاء هذا الوقت في التخطيط لتمضية عطلة نهاية الأسبوع بعيداً، أو رحلة سفاري صحراوية، أو مجرد رحلة خاصة تستمتع بها.وحتى تنتهي هذه المحنة، تذكّر: ابق في المنزل. ابق سالماً. ابقوا معاً.ولمعلومات أكثر عن كيفية الحفاظ على سيارتك في زمن كورونا باستطاعتك زيارة قسم "كفو" الخاص بصيانة السيارات على الرابط التالي:https://cafu.com/ar/carcare