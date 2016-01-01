منذ قليل أعلنت شركة المنصور للسيارات وكيل علامة شيفروليه بالسوق المصرى عن زيادة سعرية على طراز شيفروليه كابتيفا،وذلك بزيادة وصلت لـ 5 آلاف جنيه على بعض الفئات، وتأتى زيادات اليوم الخميس بعد مرور يومين فقط من تأكيدًا لخبر الحصري الذي نشره موقع "عالم السيارات" وبمفاداة اكد أن هناك نيه بمن قِبل بعض الوكلاء لإجراء زيادات سعرية حزمة من الطرازات بالسوق المصرى.
وتُطبق الزيادة على الفئة الثالثة والرابعة بقيمة 5 آلاف جنيه لتصبح الفئة الثالثة 364.990 جنيه بدلا من 359.990 جنيه ، ويأتى سعر الفئة الرابعة بعد الزيادة لتصبح 384.900 بدلًا من 379.990 جنيه مع ثبات أسعار الفئتين الأولى والثانية
وتأتى تلك الزيادة على الفئات الثالثة والرابعة بعد زيادات شهر مايو التى شملت الفئتين الأولى والثانية فقط، والتى شهدت الزيادة على الفئة الأولى من شيفروليه كابتيفا بقيمة 10 آلاف جنيه لتصبح 320 ألف جنيه بدلا من 310 ألف جنيه ، والثانية بقيمة 5 آلاف جنيه لتصبح بسعر 345 ألف جنيه بدلا من 340 ألف جنيه.
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التعليقات على تأكيدًا لعالم السيارات.. المنصور تعلن عن زيادة أسعار شيفروليه كابتيفا
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