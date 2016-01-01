

تأكيدًا لعالم السيارات.. المنصور تعلن عن زيادة أسعار شيفروليه كابتيفا تأكيدًا لعالم السيارات.. المنصور تعلن عن زيادة أسعار شيفروليه كابتيفا

منذ قليل أعلنت شركة المنصور للسيارات وكيل علامة شيفروليه بالسوق المصرى عن زيادة سعرية على طراز شيفروليه كابتيفا،وذلك بزيادة وصلت لـ 5 آلاف جنيه على بعض الفئات، وتأتى زيادات اليوم الخميس بعد مرور يومين فقط من تأكيدًا لخبر الحصري الذي نشره موقع "عالم السيارات" وبمفاداة اكد أن هناك نيه بمن قِبل بعض الوكلاء لإجراء زيادات سعرية حزمة من الطرازات بالسوق المصرى.



وتُطبق الزيادة على الفئة الثالثة والرابعة بقيمة 5 آلاف جنيه لتصبح الفئة الثالثة 364.990 جنيه بدلا من 359.990 جنيه ، ويأتى سعر الفئة الرابعة بعد الزيادة لتصبح 384.900 بدلًا من 379.990 جنيه مع ثبات أسعار الفئتين الأولى والثانية



وتأتى تلك الزيادة على الفئات الثالثة والرابعة بعد زيادات شهر مايو التى شملت الفئتين الأولى والثانية فقط، والتى شهدت الزيادة على الفئة الأولى من شيفروليه كابتيفا بقيمة 10 آلاف جنيه لتصبح 320 ألف جنيه بدلا من 310 ألف جنيه ، والثانية بقيمة 5 آلاف جنيه لتصبح بسعر 345 ألف جنيه بدلا من 340 ألف جنيه.

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وقد أخطرت الشركة موزعيها بالزيادة الجديدة على قائمة أسعار شيفروليه كابتيفا الجديدة وجاءت الأسعار الجديدة كالتالى:أسعار شيفروليه كابتيفا الجديدةالفئةسعر مايوسعر يونيوالفارقLS319990319990LT3449903449905 راكب (Premiere)35999036499050007 راكب (Premiere)3799903849905000وزودت شيفروليه كابتيفا بمحرك سعته 1.5 لترًا يولد قوة 148 حصانًا عند 5200 دورة في الدقيقة ويصل عزم الدوران إلى 255 نيوتن.متر عند 3600 دورة في الدقيقة وتقبل وقود 92 فما فوق، وتتبع نظام EURO 5 في معدل استهلاك الوقود.وتأتى السيارة بناقل حركة CVT يعمل في خمس أوضاع مختلفة وهم D وهو النظام العادي، وS وهو الوضع الرياضي، وECO وهو الوضع الاقتصادي لاستهلاك الوقود وSnow وهو الوضع الخاص بالجليد والوضع اليدوي بنحو 8 سرعات.