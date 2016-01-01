هدية وخصم بعرض الصيانة الجديد من كيا في القاهرة والإسكندرية

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هدية وخصم بعرض الصيانة الجديد من كيا في القاهرة والإسكندرية

من خلال صفحتها الرسمية على فيسبوك، أعلنت كيا مصر عن عرض صيانة جديد لعملائها، والذي أكدت أنه متوفر في القاهرة والإسكندرية، حيث تضمن هذا العرض المميزات التالية:

- فلتر زيت هدية.

- خصم 50% على مصنعية الصيانة.

- العرض ساري من 12 إلى 30 يونيو.

واشترطت كيا مصر أن هذا العرض متاح فقط عند تغيير عملائها لزيت Mobil 1، كما أكدت أن العرض متاح بمراكز الخدمة التالي:

- مركز صيانة كيا بمحطة موبيل بالتجمع الخامس.

- مركز صيانة كيا في ميامي بالإسكندرية.
وللراغبين في حجز ميعاد للصيانة أو معرفة مزيد من المعلومات عن هذا العرض يمكنهم الاتصال على رقم 19542.

المصدر: التوكيل

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