هنا الصين | فتاة تدخل في غيبوبة بسبب شاي: داومت على شربه لمدة شهر

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هنا الصين | فتاة تدخل في غيبوبة بسبب شاي: داومت على شربه لمدة شهر

كشفت تقارير عدة أن مراهقة صينية وقعت في غيبوبة سكرية، بعد أن اتبعت عادة شرب نوع من الشاي كل يوم، يُعرف باسم شاي الفقاعات.

وثابرت الفتاة، البالغة من العمر 18 عاما من شنجهاي، ثابرت على تناول المشروب الحلو للغاية كل يوم لمدة شهر، ما تسبب في مشاكل صحية حادة.

واكتشف أفراد الأسرة أنها فقدت وعيها، وقالوا إنها كانت تعاني من أعراض مرتبطة بفرط سكر الدم، وهي حالة مرتبطة بارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل خطير.

وقال التقرير إن من بين الأعراض التي ظهرت عليها قبل الوقوع في غيبوبة، الغثيان والتبول المتكرر والجفاف.

وتم نقلها الشهر الماضي إلى مستشفى رويجين، حيث تم تسجيل مستويات السكر في الدم لديها بما يقرب من 25 مرة أعلى من المعتاد حسب «روسيا اليوم».

وذكر التقرير أنه تم وضع المراهقة على جهاز التنفس وتلقت غسيل الكلى قبل الاستيقاظ من الغيبوبة بعد خمسة أيام.

وكشف التقرير أنه بحلول يونيو، بدا أن المراهقة تمتثل للشفاء وخرجت من المستشفى.
ويُعرف شاي الفقاعات أيضا، بشاي الحليب اللؤلؤي أو شاي حليب البوبا، وهو مشروب تايواني مكونه الأساسي الشاي، ويضاف إليه الفواكة أو الحليب، وغالبا تضاف إليه كرات التابيوكا القابلة للمضغ، أو فواكه هلامية.

وتشار بـ«الفقاعات» إلى رغوة الشاي بعد رجّه، ما يمنحه أيضا اسم «شاي بالرغوة».

ويحتوي متوسط ​​كوب شاي الفقاعات على 54 جراما من السكر، بينما يحتوي الشاي المثلج العادي على حوالي 22 جراما من السكر.

المصدر: المصرى اليوم

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