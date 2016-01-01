

أكلات لتقوية المناعة في برامج الطهي: ورقة وقلم واكتبي ورايا يا ست الكل أكلات لتقوية المناعة في برامج الطهي: ورقة وقلم واكتبي ورايا يا ست الكل

روشتات تقوية المناعة لا يصرفها فقط الأطباء والصيادلة، فمشاهير الشيفات يقدمونها يومياً على الفضائيات فى برامج الطبخ، إيماناً منهم بدورهم تجاه المشاهدين فى الأزمة الراهنة، ولقناعتهم بأن الأغذية غنية بالفيتامينات والعناصر المفيدة، بما يفوق كثيراً الموجودة فى العقاقير والكبسولات.



٣ أصناف يعدها الشيف شربينى يومياً فى برنامجه «الشيف» على شاشة «cbc سفرة»، ويختارها بعناية، لتقديم وجبة متكاملة من العناصر الغذائية للمواطنين: «أهتم بالتفاصيل، وأحرص أن تكون مكونات وجباتى مليئة بالفيتامينات الهامة للجسم، خاصة ذوات اللون الأحمر مثل الفلفل الألوان، الكرنب الأحمر، الطماطم، الرمان، الفراولة، فضلاً عن الخضراوات، وعلى رأسها السبانخ».



ويستشهد «شربينى» بحلقة قدمها مؤخراً، تتضمن أصنافاً من الأكل الصينى، الغنى بالمكونات المفيدة فى تقوية المناعة: «أعددت فطائر الربيع، وتتضمن فلفل ألوان وجنزبيل فريش، وكذلك الأرز الصينى، الغنى بالجزر والشطة وخلافه، بينما كانت الأكلة الثالثة مكرونة بالجمبرى، وعن فوائد فواكه البحر حدث ولا حرج». المداومة على تناول الأغذية المفيدة يراها «شربينى» الأنسب للمواطن، باعتبارها متوافرة فى الأسواق وسعرها بسيط، بينما فى المقابل الفيتامينات سعرها مرتفع وغير متوافرة.

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مسئولية كبيرة يشعر بها الشيف يسرى خميس تجاه مشاهديه، جعلته يحاول نقل خبرته ونصائحه إليهم عبر برنامجه اليومى «تتبيلة يسرى» على قناة «صدى البلد»، ما يفسر ظهوره على الشاشة مرتدياً الكمامة الطبية، بمجرد أن صدر قرار مجلس الوزراء بشأن وجوب ارتدائها فى مختلف الأماكن، وتقديم نصائح مفيدة لمتابعيه باستمرار: «أحاول تقديم ما يفيد المشاهدين بشكل غير مباشر، فلا أقول لهم وجبات لتقوية المناعة، إنما أعد فطائر على سبيل المثال بها الينسون وحبة البركة، حتى لا يعترض البعض أو يتهكم، ويقول إن الشيف ليس دوره تقديم نصائح طبية وخلافه».وينصح «يسرى» بتناول المشروبات المفيدة مثل عصير الليمون دون تقشيره، الينسون، الحلبة، القرفة الخشب، فضلاً عن الكوكتيلات كعصير البرتقال بالجزر ومشروب الكيوى بالأناناس، كما يحذر مصابى «كورونا» من تناول السكريات: «إذا كان يصعب على المريض منع السكر، يمكن إضافة العسل الأبيض للتحلية، دون ضرر».ويرى أن البقاء فى المنزل لفترات طويلة فتح شهية المواطنين لإعداد الوجبات وتعلم الطبخ، لذلك يحاول تعليمهم طبخ وجبات صحية تفيدهم وأسرهم فى الأزمة الحالية وخلال سنوات حياتهم المقبلة.