روشتات تقوية المناعة لا يصرفها فقط الأطباء والصيادلة، فمشاهير الشيفات يقدمونها يومياً على الفضائيات فى برامج الطبخ، إيماناً منهم بدورهم تجاه المشاهدين فى الأزمة الراهنة، ولقناعتهم بأن الأغذية غنية بالفيتامينات والعناصر المفيدة، بما يفوق كثيراً الموجودة فى العقاقير والكبسولات.
٣ أصناف يعدها الشيف شربينى يومياً فى برنامجه «الشيف» على شاشة «cbc سفرة»، ويختارها بعناية، لتقديم وجبة متكاملة من العناصر الغذائية للمواطنين: «أهتم بالتفاصيل، وأحرص أن تكون مكونات وجباتى مليئة بالفيتامينات الهامة للجسم، خاصة ذوات اللون الأحمر مثل الفلفل الألوان، الكرنب الأحمر، الطماطم، الرمان، الفراولة، فضلاً عن الخضراوات، وعلى رأسها السبانخ».
ويستشهد «شربينى» بحلقة قدمها مؤخراً، تتضمن أصنافاً من الأكل الصينى، الغنى بالمكونات المفيدة فى تقوية المناعة: «أعددت فطائر الربيع، وتتضمن فلفل ألوان وجنزبيل فريش، وكذلك الأرز الصينى، الغنى بالجزر والشطة وخلافه، بينما كانت الأكلة الثالثة مكرونة بالجمبرى، وعن فوائد فواكه البحر حدث ولا حرج». المداومة على تناول الأغذية المفيدة يراها «شربينى» الأنسب للمواطن، باعتبارها متوافرة فى الأسواق وسعرها بسيط، بينما فى المقابل الفيتامينات سعرها مرتفع وغير متوافرة.
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التعليقات على أكلات لتقوية المناعة في برامج الطهي: ورقة وقلم واكتبي ورايا يا ست الكل
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