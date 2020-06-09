سجلت أسعار الذهب، الجمعة، استقرارًا، مقارنة بأسعار أمس، حيث سجل سعر جرام الذهب «عيار ٢٤»، ٨٨٨ جنيهاً، وسجل «عيار ٢١»، ٧٧٧ جنيهاً، بينما سجل «عيار ١٨»، ٦٦٦ جنيهاً، فيما سجل «عيار ١٤»، ٥١٨ جنيهاً، كما بلغ سعر جنيه الذهب ٦٢٢٠ جنيهاً.
يأتي ذلك في ظل استقرار سعر الأونصة عالميًا، لتسجل ١٧٣٠ دولار.
وقال أمير رزق عضو شعبة الذهب، إن ارتفاع سعر أونصة الذهب عالمياً، منذ بداية الأسبوع، نتيجه توتر الأوضاع السياسية في ليبيا وتركيا، والتي أدت إلى زيادة الطلب على المعدن الأصفر بصفته الملاذ الآمن، خوفاً من اندلاع حرب، فضلا عن وصول عائد السندات الأمريكية إلى أدنى مستوى.
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التعليقات على تعرف على أسعار الذهب اليوم 12 يونيو 2020
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