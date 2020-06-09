تعرف على أسعار الذهب اليوم 12 يونيو 2020

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تعرف على أسعار الذهب اليوم 12 يونيو 2020

سجلت أسعار الذهب، الجمعة، استقرارًا، مقارنة بأسعار أمس، حيث سجل سعر جرام الذهب «عيار ٢٤»، ٨٨٨ جنيهاً، وسجل «عيار ٢١»، ٧٧٧ جنيهاً، بينما سجل «عيار ١٨»، ٦٦٦ جنيهاً، فيما سجل «عيار ١٤»، ٥١٨ جنيهاً، كما بلغ سعر جنيه الذهب ٦٢٢٠ جنيهاً.

يأتي ذلك في ظل استقرار سعر الأونصة عالميًا، لتسجل ١٧٣٠ دولار.

وقال أمير رزق عضو شعبة الذهب، إن ارتفاع سعر أونصة الذهب عالمياً، منذ بداية الأسبوع، نتيجه توتر الأوضاع السياسية في ليبيا وتركيا، والتي أدت إلى زيادة الطلب على المعدن الأصفر بصفته الملاذ الآمن، خوفاً من اندلاع حرب، فضلا عن وصول عائد السندات الأمريكية إلى أدنى مستوى.

وأوضح «رزق» في تصريح «المصري اليوم»، أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بسعر الأونصة عالمياً، وسعر الدولار، ولا يمكن التدخل فيهم من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال ضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك يتم تحديد الأسعار.

وأكد عضو شعبة الذهب أن السوق المصري، يعاني من ركود تام في حركة البيع والشراء، نتيجه تأجيل الزيجات بسبب أزمة فيروس كورونا، فضلا عن تطبيق ساعات الحظر، خاصة وان نشاط سوق الذهب يبدأ مساءً.

المصدر: المصرى اليوم

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