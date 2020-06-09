

ننشر أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم ١٢يونيو ننشر أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم ١٢يونيو

شهدت أسعار الخضروات، في سوق العبور، حالة من التباين خلال تعاملات اليوم الجمعة ١٢ يونيو 2020.



وتراوحت أسعار الطماطم، من 2 إلى 4.5 جنيه للكيلو، والبطاطس من 1.75 إلى 2.75 جنيه، والبصل من2.5 إلى 3.5 جنيهات، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من 3 إلى 4 جنيهات، والفاصوليا بـ4.5 جنيه، والفلفل الرومي بـ7 جنيهات، والثوم بـ17 جنيها.



وأما عن سعر كيلو الباذنجان البلدي فتراوح ما بين 2 و3 جنيهات، ووصل البنجر إلى 4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 4 الي 6 جنيهات، والملوخية 3 إلى 5 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من 4 إلى 12 جنيها